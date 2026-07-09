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Panel Discussion with Arsène Wenger and Jill EllisGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¿Quién puede detener a Francia? Arsène Wenger afirma que solo un equipo puede impedir que Kylian Mbappé y compañía ganen otro título mundial

Francia
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A. Wenger
Francia vs Marruecos
Marruecos
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El exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, pronostica que Francia ganará el Mundial. El responsable de desarrollo futbolístico de la FIFA cree que el equipo de Didier Deschamps es imparable y solo ve a una potencia europea capaz de frenarlo.

  • Wenger apoya a Les Bleus

    Wenger prevé que Francia sea campeona tras ver el nivel de Mbappé y compañía. El equipo de Deschamps ha sido dominante en sus cinco primeros partidos y ahora se prepara para los cuartos de final contra Marruecos en el Gillette Stadium de Boston. Wenger destaca su velocidad y su impulso, que serán muy difíciles de igualar para sus rivales.

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    Un francés pronostica la victoria en el torneo

    El legendario exentrenador del Arsenal, de 76 años, analizó en el podcast de Felix y Toni Kroos por qué Francia ganará el Mundial. Aseguró que su pronóstico se basa solo en la calidad técnica del equipo, no en su nacionalidad.

    Afirmó: «Francia ganará el Mundial. Sé que diréis que es por ser francés, pero al analizar el torneo se ve que el tren ya va rápido y hay que subirse a él».

  • España supone una amenaza táctica

    Aunque los equipos europeos dominan los cuartos de final, Wenger descartó a Inglaterra y cree que Marruecos y Argentina sufrirán ante los campeones. Para él, solo la España de Luis de la Fuente tiene la identidad y la madurez para inquietar a Francia.

    Wenger añadió: «Para mí, la verdadera incógnita es España. Si hay algún equipo capaz de vencer a Francia ahora, diría que es España, porque tiene un nivel técnico superior y una calidad de juego colectivo que nadie más posee. Por eso, para mí la final será entre ambos. Eso sí, Francia es más fuerte físicamente».

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  • France Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los grandes del torneo aspiran a las semifinales

    Francia afronta una dura prueba física y mental ante un Marruecos dispuesto a vengar la derrota en semifinales de 2022. Si avanzan, podrían cruzarse con la nueva generación dorada de España, liderada por Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. La forma física y la profundidad de plantilla decidirán la lucha por el trofeo más prestigioso del fútbol.

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