¿Quién puede detener a Francia? Arsène Wenger afirma que solo un equipo puede impedir que Kylian Mbappé y compañía ganen otro título mundial

El legendario exentrenador del Arsenal, de 76 años, analizó en el podcast de Felix y Toni Kroos por qué Francia ganará el Mundial. Aseguró que su pronóstico se basa solo en la calidad técnica del equipo, no en su nacionalidad.

Afirmó: «Francia ganará el Mundial. Sé que diréis que es por ser francés, pero al analizar el torneo se ve que el tren ya va rápido y hay que subirse a él».