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¿Quién puede detener a Erling Haaland? Una exestrella inglesa señala al «mejor jugador» para frenar a la máquina goleadora noruega, aunque no está en la convocatoria de Thomas Tuchel
Robson cuestiona la ausencia de Maguire
Inglaterra se prepara para un crucial partido del Mundial contra Noruega, con gran atención en contener a Haaland. Aunque Tuchel tiene varias opciones de centrales, Robson cree que se ha dejado fuera a un jugador clave.
El ex capitán inglés cree que Maguire, por su presencia física, es el defensa ideal para marcar a Haaland. Al quedar fuera de la lista de Tuchel, Robson teme que Inglaterra carezca de la fuerza necesaria para frenar al delantero del Manchester City.
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Robson explica por qué Maguire fue la elección acertada
Robson cree que los centrales de Inglaterra son rápidos y técnicos, pero duda de que puedan contener físicamente a Haaland durante todo el partido. Además, espera que el delantero noruego eleve su nivel en el gran escenario.
«El partido contra Noruega es la razón por la que me hubiera encantado ver a Harry Maguire en la convocatoria de Thomas Tuchel este verano, porque creo que Harry Maguire sabría hacer frente a Erling Haaland», declaró Robson a Hajper.
«Los demás son rápidos, pero no tan fuertes como Maguire. Haaland saldrá a por todas y usará su fuerza para elevar su nivel, porque es el Mundial. Será un partido duro para los centrales de Inglaterra; Maguire habría sido el ideal para este reto».
Inglaterra sigue siendo la favorita para imponerse a Noruega
A pesar de sus dudas, Robson confía en que Inglaterra gane 2-1, aunque advierte que Haaland y Martin Odegaard serán un serio problema.
«Inglaterra será favorita, pero Noruega es fuerte, bien organizada y letal al contraataque con Odegaard y Haaland», explicó Robson.
«Serán un rival peligroso. Será un partido interesante, en el que Inglaterra deberá esforzarse para superar su defensa. Predigo un 2-1 a favor de Inglaterra, aunque Odegaard o Haaland pueden marcar; aún así, nuestro ataque también puede causar problemas y, por cómo han jugado los chicos, creo que podemos ganar».
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Inglaterra se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha
Inglaterra se mide a Noruega en un duelo que Robson ve como uno de los más duros del torneo. La defensa inglesa contra Haaland, más la batalla de Odegaard y Jude Bellingham en el medio, puede decidir el partido.
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