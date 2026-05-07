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«¿Quién no la incluiría en su lista de deseos?»: la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, se pronuncia sobre los rumores de fichaje de Khadija Shaw
Bompastor responde a los rumores sobre Shaw
Bompastor se ha mostrado tranquila ante los rumores que sitúan a Shaw en el Chelsea. El contrato de la jugadora con el City vence en junio y se la vincula con los Blues, tres veces ganadora de la Bota de Oro.
En declaraciones a BBC Sport, Bompastor evitó confirmar un acuerdo, pero mostró plena confianza en el proyecto del Chelsea: «Confío en nuestras ambiciones. Toda gran jugadora quiere ganar la Liga de Campeones y competir al máximo nivel, y nosotros buscamos reforzar la plantilla con futbolistas de talla mundial».
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«¡Algún loco, quizá!»
Al preguntarle si Shaw estaba en su radar, Bompastor respondió con ingenio: «¿Quién no la querría? ¡Solo un loco!». Aunque el comentario resaltaba la fama de Shaw como una de las delanteras más letales del mundo, la entrenadora del Chelsea cambió rápido de tema.
Consciente de la sensibilidad política de fichar a la estrella de un rival directo, adoptó un tono diplomático para evitar insinuaciones de «captación ilegal» y concluyó: «Pero, de nuevo, debemos ser respetuosos, ya que Bunny juega en el City esta temporada».
Fracaso de las negociaciones en el City
La delantera de 29 años ha sido clave en el éxito del City bajo Andree Jeglertz, pero las negociaciones de su contrato han encallado. A pesar de las conversaciones iniciales positivas en enero, el City no ha logrado cumplir las exigencias de Shaw sobre la duración de la renovación.
Sin acuerdo a la vista, la delantera jamaicana explora otras opciones, y el Chelsea lidera la lista para ficharla en lo que sería uno de los traspasos gratuitos más importantes de la historia de la WSL.
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Tensión antes de la semifinal de la FA Cup
Los rumores añaden emoción a la semifinal de la FA Cup de este domingo, en la que el City visita al Chelsea. Shaw, en el foco, buscará ayudar al City a lograr el doblete nacional antes de su posible marcha. El ganador se medirá a Liverpool o Brighton en la final de Wembley el 31 de mayo.
Se abrirá un enorme vacío
Desde su llegada al City en 2021 procedente del Burdeos, Shaw ha sido imparable y ha terminado como máxima goleadora del club en cuatro temporadas seguidas. Este curso ha anotado 19 goles en 21 partidos y está a punto de ganar otra Bota de Oro. Su posible salida dejaría un gran vacío en la delantera del City, recién campeón de liga.
El técnico del City, Jeglertz, ya expresó su deseo de retenerla y en abril dijo esperar que renovara. Pero, a pocas semanas del cierre de la temporada, el silencio de la directiva alimenta los rumores de que la delantera prepara su salida.