La llegada de Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps debía abrir una nueva era de armonía para Francia, pero su elección del cuerpo técnico ya ha suscitado escrutinio. La FFF confirmó recientemente que Barthez regresa como entrenador de porteros, reuniendo de nuevo en la banda al dúo campeón del mundo en 1998.

Sin embargo, el hecho de que el ex del Manchester United aún no posea los diplomas oficiales de entrenador requeridos para el cargo ha provocado un desacuerdo público entre los comentaristas más destacados del fútbol francés.

Larque, una voz respetada en los medios franceses, se ha mostrado muy crítico con el precedente que esto sienta para el fútbol nacional. Aunque no duda del talento individual implicado, cree que la federación no está manteniendo los estándares que exige a los demás.

"No hay nadie mejor que Barthez", declaró Larqué en 'Rothen s’enflamme' de RMC el martes por la noche. "¿De verdad hacen falta títulos de entrenador para dirigir a la selección francesa? ¡Eso es un mito! No hay ninguna normativa que los exija. Es una paradoja total porque estamos hablando del nivel más alto del juego. Por supuesto, las reglas existen para las ligas nacionales, pero no aquí".