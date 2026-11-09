Y señaló que, para que la cláusula sea válida e irrevocable, se exige un aumento del salario anual del jugador de no menos del 20%, y que el período de prórroga sea proporcional a la duración del contrato original, condiciones que actualmente se cumplen.

Entre los requisitos, según el experto jurídico saudí, también figura que el jugador cuente con una "aceptación separada del acuerdo de traspaso original con el Chelsea".

Al Shaikhi afirmó, en declaraciones al programa "Nadina", que las condiciones de la prórroga ya se cumplen, pero que la directiva del Al Nassr debe apresurarse a activar la cláusula antes del período de fichajes invernal.

Advirtió de los riesgos legales derivados del retraso del Al Nassr en definir su postura, señalando que seguir esperando podría abrir la puerta a complicaciones relacionadas con los derechos contractuales del jugador.

Escribió a través de su cuenta en X: "Cuanto más tarde el Al Nassr en activar la cláusula de renovación del jugador João Félix, mayor será el riesgo legal de perderlo, hasta cerrarle al jugador la posibilidad de echarse atrás; además, algunos árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) simpatizan mucho con el jugador al que se le priva del derecho a negociar en los últimos 6 meses de su contrato", apuntando que el contrato de Félix finaliza en junio de 2027.

Añadió que el Al Nassr redactó bien la cláusula de prórroga de forma que resulta vinculante para el jugador, aunque eso no elimina la necesidad de que la directiva actúe para activarla en el momento adecuado.

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