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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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«¿Quién los llevó a esta situación?»: una advertencia legal que aterroriza al Al Nassr por el contrato de Félix

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El futuro de Joao Félix sigue rodeado de grandes interrogantes, en medio de versiones contradictorias sobre la postura del Al Nassr respecto a la activación de la cláusula de prórroga en el contrato de la estrella portuguesa, y las restricciones legales que podrían complicar los cálculos del club saudí.

En este contexto, el asesor jurídico Ahmed Al Shaikhi reveló detalles importantes relacionados con el futuro de Félix, aclarando que la cláusula de prórroga en su contrato es "unilateral (por parte del Al Nassr) y no automática", lo que significa que la activación de esta opción requiere una decisión del club, y no simplemente el cumplimiento de las condiciones de renovación.

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  • El riesgo de la espera: las condiciones para la renovación están presentes

    Y señaló que, para que la cláusula sea válida e irrevocable, se exige un aumento del salario anual del jugador de no menos del 20%, y que el período de prórroga sea proporcional a la duración del contrato original, condiciones que actualmente se cumplen.

    Entre los requisitos, según el experto jurídico saudí, también figura que el jugador cuente con una "aceptación separada del acuerdo de traspaso original con el Chelsea".

    Al Shaikhi afirmó, en declaraciones al programa "Nadina", que las condiciones de la prórroga ya se cumplen, pero que la directiva del Al Nassr debe apresurarse a activar la cláusula antes del período de fichajes invernal.

    Advirtió de los riesgos legales derivados del retraso del Al Nassr en definir su postura, señalando que seguir esperando podría abrir la puerta a complicaciones relacionadas con los derechos contractuales del jugador.

    Escribió a través de su cuenta en X: "Cuanto más tarde el Al Nassr en activar la cláusula de renovación del jugador João Félix, mayor será el riesgo legal de perderlo, hasta cerrarle al jugador la posibilidad de echarse atrás; además, algunos árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) simpatizan mucho con el jugador al que se le priva del derecho a negociar en los últimos 6 meses de su contrato", apuntando que el contrato de Félix finaliza en junio de 2027.

    Añadió que el Al Nassr redactó bien la cláusula de prórroga de forma que resulta vinculante para el jugador, aunque eso no elimina la necesidad de que la directiva actúe para activarla en el momento adecuado.

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  • ¿Quién llevó al Al-Nassr a esta situación?

    Fuentes habían confirmado a Kooora con anterioridad que el Al Nassr se movió para activar la cláusula de prórroga en el contrato de Félix hasta el verano de 2029, ante el interés del Barcelona por recuperar al jugador y los intentos de su agente, Jorge Mendes, de gestionar su traspaso al club catalán.

    En un contexto relacionado, el periodista afín al Al Nassr, Bandar al Dubaikhi, planteó interrogantes sobre la realidad de la renovación del contrato de João Félix, ante la disparidad de informaciones en torno a la activación de la cláusula de prórroga, al tiempo que afirmó que la decisión final sigue estando en manos del propietario del club (el Fondo de Inversiones Públicas), al ser la parte responsable de aportar el valor económico necesario para completar la renovación.

    Al Dubaikhi señaló que el asunto se complica aún más ante el control impuesto sobre el Al Nassr y la debilidad de los patrocinios, según sus palabras, preguntándose: "¿Quién ha llevado al Al Nassr a esta situación?".

    Estos detalles sitúan a la directiva del Al Nassr ante una decisión que va más allá de la mera retención de una de las estrellas del equipo, pues se trata del momento de la activación de la cláusula, las obligaciones económicas que conlleva y la capacidad del club para zanjar el expediente antes de que el jugador entre en el periodo que le permite negociar con otros clubes. ¿Logrará superar la prueba?

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