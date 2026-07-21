Osimhen se ha consolidado como uno de los mejores goleadores de Europa tras su etapa en la Super Lig. Frankowski, su excompañero cedido al Stade Rennais, asegura que su impacto es comparable al de los mejores del mundo.

El lateral destaca su empuje único, similar al de Erling Haaland y Harry Kane, y lo sitúa entre los cinco mejores delanteros del mundo gracias a su constante preparación mental y física.

«Osimhen es un delantero de talla mundial, quizá entre los cinco mejores. La forma en que siempre está preparado para el partido y su ansia por marcar goles también son impresionantes. Podría seguir hablando de él sin parar», declaró Frankowski en una entrevista con onet.