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¿Quién le supera? Victor Osimhen, considerado uno de los cinco mejores delanteros del mundo, se une a Harry Kane y Erling Haaland en la élite como internacional nigeriano
Osimhen se une a la élite de los delanteros
Osimhen se ha consolidado como uno de los mejores goleadores de Europa tras su etapa en la Super Lig. Frankowski, su excompañero cedido al Stade Rennais, asegura que su impacto es comparable al de los mejores del mundo.
El lateral destaca su empuje único, similar al de Erling Haaland y Harry Kane, y lo sitúa entre los cinco mejores delanteros del mundo gracias a su constante preparación mental y física.
«Osimhen es un delantero de talla mundial, quizá entre los cinco mejores. La forma en que siempre está preparado para el partido y su ansia por marcar goles también son impresionantes. Podría seguir hablando de él sin parar», declaró Frankowski en una entrevista con onet.
Rumores de fichajes y debates técnicos
A pesar de los elogios de sus compañeros, Osimhen sigue generando debate en el mercado de fichajes. Su registro goleador —22 goles y ocho asistencias la temporada pasada— es innegable, pero algunos críticos dudan de que su estilo encaje en todos los clubes de élite.
Su juego aéreo y su presión intensa lo hacen incómodo para los defensas, aunque se cuestiona su técnica. Frankowski asegura que la confianza de jugadores como Osimhen marca la diferencia en cualquier vestuario.
La vida tras la etapa en el Galatasaray
Frankowski se abre camino en la Ligue 1 con el Stade Rennais, a las órdenes de su exentrenador en el RC Lens, Franck Haise. El polaco quiere recuperar su sitio en la selección tras superar lesiones musculares.
Al recordar a las estrellas con las que compartió vestuario, citó a Dries Mertens y Fernando Muslera como grandes influencias. «Entras al vestuario del Galatasaray y piensas: “Hasta ayer los veía por televisión y ahora jugamos en el mismo equipo”», añadió Frankowski.
- AFP
Ambiciones con la selección nacional
El jugador, de 31 años, quiere aprovechar su buen momento en el club para volver a la selección polaca de Jan Urban de cara a la Liga de Naciones de otoño. Tras perderse gran parte de la primavera por problemas en la pantorrilla, Frankowski llegó al Rennes una semana antes que sus compañeros para asegurarse de llegar en óptimas condiciones físicas.
«Llevo un tiempo sin estar en la selección. Tengo aún más ganas de volver y ser una pieza importante del equipo», explicó.
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