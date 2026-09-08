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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Quién gana la Champions, las previsiones de Opta: el Inter, único italiano en el top 10; el Como, mejor que el Napoli

Liga de Campeones
Inter Milán
Roma
SSC Nápoles
Como

El cálculo del superordenador con los porcentajes de posibilidades de victoria

El superordenador Optaha elaborado, en porcentaje, las posibilidades de victoria en la Champions League de todos los equipos participantes, como cada año. Según Opta, el favorito para la Champions League 2026-27, cuya fase de liga comienza hoy, es el Arsenal, seguido por Bayern Múnich y Manchester City. En cuarta posición está el Paris Saint Germain, que llega tras dos victorias consecutivas, mientras que Barcelona y Real Madrid ocupan, respectivamente, 'solo' el quinto y el sexto puesto.


En cuanto a los equipos italianos, sorprende el hecho de que el Napoli (23.º), según Opta, tenga menos posibilidades de éxito que el Como (16.º). La Roma es 12.ª, mientras que el Inter es el único equipo italiano en el top 10, al situarse en el 9.º puesto entre los equipos favoritos.

  • CHAMPIONS LEAGUE 2026-27, las favoritas según Opta

    23º Napoli: 0,4% de posibilidades


    16º Como: 0,8% de posibilidades


    12º Roma: 1,4% de posibilidades


    10º Aston Villa: 2% de posibilidades


    9º Inter: 3,4% de posibilidades


    8º Manchester United: 3,7% de posibilidades


    7º Liverpool: 5,1% de posibilidades


    6º Real Madrid: 5,1% de posibilidades


    5º Barcelona: 7% de posibilidades


    4º PSG: 7,7% de posibilidades


    3º Manchester City: 12% de posibilidades


    2º Bayern Múnich: 19,9% de posibilidades


    1º Arsenal: 21,2% de posibilidades


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