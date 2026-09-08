El superordenador Optaha elaborado, en porcentaje, las posibilidades de victoria en la Champions League de todos los equipos participantes, como cada año. Según Opta, el favorito para la Champions League 2026-27, cuya fase de liga comienza hoy, es el Arsenal, seguido por Bayern Múnich y Manchester City. En cuarta posición está el Paris Saint Germain, que llega tras dos victorias consecutivas, mientras que Barcelona y Real Madrid ocupan, respectivamente, 'solo' el quinto y el sexto puesto.





En cuanto a los equipos italianos, sorprende el hecho de que el Napoli (23.º), según Opta, tenga menos posibilidades de éxito que el Como (16.º). La Roma es 12.ª, mientras que el Inter es el único equipo italiano en el top 10, al situarse en el 9.º puesto entre los equipos favoritos.