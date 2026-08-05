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¿Quién es Sacha Lewis? La canterana de la Academia femenina del Manchester City firma su primer contrato profesional tras sus heroicas actuaciones con el equipo Next Gen que le valieron el premio a Jugadora de la Temporada
Un sueño hecho realidad en Mánchester
El Manchester City ha asegurado oficialmente el futuro a largo plazo de la prometedora defensa adolescente Sacha Lewis, que ha firmado su primer contrato profesional con el club. La lateral de 18 años, natural de Bury y seguidora del club de toda la vida, ha completado un recorrido notable por el sistema de cantera.
Tras incorporarse originalmente a la estructura en categoría sub-14, Lewis ha ido ascendiendo de forma constante en la City Football Academy. Ahora se convierte en el último caso de éxito surgido de la Girls' Academy, siguiendo la reciente progresión de su compañera en defensa Gracie Prior hasta el primer equipo profesional. Lewis mantendrá el dorsal 47 en su transición definitiva al entorno del primer equipo.
Este acuerdo histórico llega después de una brillante campaña individual de la joven en la temporada 2025-26. Lewis fue elegida Jugadora de la Temporada del equipo Next Gen del City, siendo una pieza clave para que el equipo lograra un quinto puesto en su temporada inaugural.
«Significa aún más porque soy aficionado del City»
Abrirse paso en una plantilla absoluta siempre es una tarea formidable, pero hacerlo en un club que acaba de conquistar un doblete nacional, al ganar tanto el título de la Barclays Women’s Super League como la Women’s FA Cup en 2025-26, pone de relieve el inmenso potencial de la adolescente.
Al hablar sobre este momento histórico en su incipiente carrera, Lewis, hermana pequeña de la estrella del equipo masculino del Man City Rico Lewis, admitió que su profunda vinculación con el club hizo que la ocasión fuera especialmente emotiva.
«Es increíble. Ha habido muchísimo trabajo detrás y es un logro enorme», afirmó tras el anuncio. «Estoy orgullosa. Significa muchísimo, significa aún más porque soy del City. Estar aquí, en la Academia, es una oportunidad que no tiene mucha gente, así que estoy muy agradecida».
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Sjögran ensalza a un «ejemplo brillante» para las jóvenes jugadoras
La graduación de otra promesa formada en casa supone un impulso importante para la vía de desarrollo del club, una sensación que compartió con entusiasmo la directora de fútbol del Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran elogió la madurez de la jugadora de 18 años y destacó el esfuerzo colectivo necesario para preparar a las futbolistas para las exigencias del fútbol de élite.
«Este es un momento especial para Sacha y se lo merece plenamente», explicó Sjögran. «Su desarrollo es otra demostración de la increíble vía que tienen nuestras jóvenes jugadoras hacia el primer equipo, y ha sido un ejemplo brillante para sus compañeras pese a que todavía solo tiene 18 años».
La directora de fútbol también aprovechó la ocasión para elogiar a la responsable de la academia femenina, Hannah Dingley, y a la entrenadora principal Izzy Christiansen por sus papeles fundamentales en la progresión de Lewis a través de las categorías Next Gen. «Con su talento y su actitud, sin duda tiene un futuro brillante en este deporte», añadió Sjögran.
El camino hacia el fútbol regular en el primer equipo
Aunque este es el primer contrato profesional de Lewis, ya no es ajena al exigente entorno del primer equipo de Andrée Jeglertz. La adolescente fue incluida en la convocatoria para partidos de máxima exigencia la temporada pasada, incluidos los dos primeros encuentros del City en la WSL ante sus rivales por el título Chelsea y Brighton & Hove Albion. También adquirió una valiosa experiencia al entrar en la convocatoria para la tensa semifinal de la Copa de la Liga de enero contra el Chelsea.
Además, la internacional inglesa sub-19 ya ha tenido minutos con el primer equipo fuera de casa. Durante la gira de pretemporada del City por Australia en 2024, entró como suplente en Perth y ayudó a su equipo a lograr una victoria en la tanda de penaltis sobre el Leicester City.
Mientras el Manchester City se prepara para defender su corona de la WSL en la próxima temporada, la integración formal de estrellas de la cantera como Lewis demuestra que el club sigue firmemente comprometido con construir para el futuro mientras domina el presente.
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