La undécima jornada de liga es la última antes de un nuevo parón por los compromisos de las selecciones en la Nations League y en diversos amistosos. En el grupo 1 de la Liga A de la Nations League, Italia comparte grupo con Turquía, Francia y Bélgica; la selección italiana de Mancini se enfrentará a estas dos últimas el 12 y el 15 de noviembre, respectivamente. El seleccionador ha cambiado a 12 futbolistas en la lista de convocados respecto a las convocatorias anteriores, algunos de ellos llamados por primera vez: primera convocatoria para Cissé del AC Milan, Lontani del Parma, Liberali y Cassano del Como.
Quién es Riccardo Cassano, el nacido en 2009 convocado por Mancini para la selección italiana
- Getty Images Sport
QUIÉN ES CASSANO: POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Y precisamente Riccardo Cassano es el jugador más joven de la lista: el centrocampista, nacido en 2009, es uno de los favoritos de Cesc Fabregas, que espera el momento adecuado para hacerlo debutar con el primer equipo. Es un organizador de juego que puede actuar tanto en el centro de un mediocampo de tres como de mediocentro en una línea de dos: tiene una gran visión de juego y quienes lo conocen bien cuentan que juega con la tranquilidad de un treintañero. Su referente es su compañero de equipo Perrone; el entrenador español lo ha comparado, por sus características, con Pirlo e Iniesta.
Mancini podría hacerlo debutar con la selección italiana antes incluso de que haya jugado en la Serie A, como ya hizo en el pasado con Nicolò Zaniolo. Italia se enfrentará a Francia el 12 de noviembre y jugará contra Bélgica el 15. Una de esas dos fechas podría marcar un punto de inflexión para Cassano. Esta es la lista completa de convocados por el seleccionador italiano para los próximos dos partidos de la Nations League.
PORTEROS: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
DEFENSAS: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
CENTROCAMPISTAS: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
DELANTEROS: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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