Quién es Riccardo Cassano, el nacido en 2009 convocado por Mancini para la selección italiana

Mancini podría hacerlo debutar con la selección italiana antes incluso de que haya jugado en la Serie A, como ya hizo en el pasado con Nicolò Zaniolo. Italia se enfrentará a Francia el 12 de noviembre y jugará contra Bélgica el 15. Una de esas dos fechas podría marcar un punto de inflexión para Cassano. Esta es la lista completa de convocados por el seleccionador italiano para los próximos dos partidos de la Nations League.

PORTEROS: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).

DEFENSAS: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).

CENTROCAMPISTAS: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

DELANTEROS: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).