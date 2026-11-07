La undécima jornada de liga marca la última fecha antes de una nueva pausa para las selecciones, que disputarán partidos de la Nations League y varios amistosos. En el grupo 1 de la Liga A de la Nations League, Italia comparte grupo con Turquía, Francia y Bélgica; la selección de Mancini se enfrentará a estas dos últimas el 12 y el 15 de noviembre, respectivamente. El seleccionador ha cambiado a 12 futbolistas en la lista de convocados respecto a las convocatorias anteriores. Algunos reciben su primera llamada: primera convocatoria para Cissé, del Milan; Lontani, del Parma; y Liberali y Cassano, del Como.
Quién es Riccardo Cassano, el nacido en 2009 convocado por Mancini a la selección italiana
- Getty Images Sport
QUIÉN ES CASSANO: POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Y precisamente Riccardo Cassano es el jugador más joven de la lista: el centrocampista, nacido en 2009, es uno de los favoritos de Cesc Fàbregas, que espera el momento adecuado para hacerlo debutar con el primer equipo. Es un organizador que puede jugar como centrocampista central en un centro del campo de tres o como mediocentro en uno de dos: tiene una gran visión de juego y quienes lo conocen bien cuentan que juega con la tranquilidad de alguien de treinta años. Su referente es su compañero Perrone, y el entrenador español lo ha comparado, por sus características, con Pirlo e Iniesta.
Mancini podría hacerlo debutar con la selección italiana antes incluso de que haya jugado en la Serie A, como ya hizo en el pasado con Nicolò Zaniolo. Italia se enfrentará a Francia el 12 de noviembre y jugará contra Bélgica el día 15. Una de esas dos fechas podría marcar un punto de inflexión para Cassano. Esta es la lista completa de convocados por el seleccionador de Italia para los próximos dos partidos de la Nations League.
PORTEROS: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
DEFENSAS: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
CENTROCAMPISTAS: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
DELANTEROS: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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