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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traducido por

Quién es Patrick Beach, de tercer portero a titular de Australia en el Mundial: paradas decisivas contra la Turquía de Calhanoglu y Yildiz

Australia
P. Beach
World Cup

El seleccionador Popovic prefirió al jugador de 2003 del Melbourne City en lugar del experimentado Ryan, de 34 años, del Levante.

Quienes vieron el Australia-Turquía se toparon con una sorpresa: Beach, joven portero del Melbourne City, titular ante Turquía. Sorpresa que, al inicio, frunció cejas, pero Beach respondió con una actuación sólida y ya no saldrá del once.

  • DEBUT ABSOLUTO

    Si Australia venció a Turquía en su debut mundialista, fue en parte gracias a las atajadas de este joven, quien antes del partido no había jugado ni un minuto con la selección. Debutó justo en la Copa, una historia de cuento de hadas para quien llegó como tercer portero. Se ganó la confianza de Popovic, invirtió la jerarquía y dejó en el banco a Ryan, quien yacontaba con más de 100 partidos con la selección.


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  • EL PARTIDO DE VÓLEIBOL DE PLAYA

    Una de sus mejores paradas fue a un disparo de Bardakci, al que desvió con la punta de los dedos tras una estirada espectacular. El portero australiano detuvo ocho disparos turcos y dirigió con autoridad a su defensa. Tan implicado estaba Beach que, cuando Metcalfe sentenció a un cuarto de hora del final, cruzó todo el campo para celebrarlo con sus compañeros. Una noche de ensueño.

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