Quién es Patrick Beach, de tercer portero a titular de Australia en el Mundial: paradas decisivas contra la Turquía de Calhanoglu y Yildiz

Si Australia venció a Turquía en su debut mundialista, fue en parte gracias a las atajadas de este joven, quien antes del partido no había jugado ni un minuto con la selección. Debutó justo en la Copa, una historia de cuento de hadas para quien llegó como tercer portero. Se ganó la confianza de Popovic, invirtió la jerarquía y dejó en el banco a Ryan, quien yacontaba con más de 100 partidos con la selección.



