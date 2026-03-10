El Oporto ha gastado algo menos de 10 millones de euros para hacerse con el mejor talento polaco. Nacido en 2008, hasta hace unos meses Oskar Pietuszewski jugaba en el Jagiellonia Bialystok: el pasado mes de enero se convirtió en el protagonista del traspaso más caro de la historia de la liga polaca. Para ser exactos, el club portugués ha gastado 8 millones para fichar a quien hoy, un par de meses después de su llegada, se ha convertido en uno de los mejores jóvenes del momento en Europa. Con el Oporto ha jugado 7 partidos, 4 de ellos como titular, y ha marcado dos goles y dado una asistencia en los últimos tres partidos de liga, además de firmar el empate con el Benfica con un gran gol.
¿Quién es Oskar Pietuszewski, el «nuevo Lewandowski» del Oporto lanzado por Farioli?
FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Pietuszewski es un delantero exterior que, en un tridente, prefiere jugar por la izquierda con el pie contrario (desde que está en el Oporto siempre ha jugado en esta posición), aunque en caso necesario también puede alinearse en la otra banda o actuar como mediapunta detrás de un delantero. En Polonia le han dado la etiqueta de «nuevo Lewandowski», no tanto por sus características, que son diferentes a las del delantero del Barcelona, sino por el nivel al que puede llegar y la posibilidad de convertirse en un jugador emblemático de Polonia, al igual que Lewa. El Oporto lo ha blindado con un contrato hasta 2029 (todavía tiene 17 años y lo máximo que se puede ofrecer a los jugadores menores de edad es un contrato de tres años) y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.
EL CRUCE CON FARIOLI
Formado en las categorías inferiores del Jagiellonia, Pietuszewski debutó en el primer equipo en agosto de 2024, con 16 años, en un partido de los playoffs de la Europa League contra el Ajax. En el banquillo del Ajax estaba Francesco Farioli, que hoy es su entrenador en el Oporto. A pesar de perder el título tras remontar con muchos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el técnico italiano relanzó al Ajax tras una temporada negativa, valorizando a muchos talentos con los que el club luego obtuvo beneficios o que hoy son protagonistas del equipo. Entre las mejores cualidades de Farioli se encuentra precisamente el trabajo con los jóvenes. Pietuszewski está en buenas manos y en pocos meses se ha convertido en una joya del fútbol europeo.