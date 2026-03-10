¿Quién es Oskar Pietuszewski, el «nuevo Lewandowski» del Oporto lanzado por Farioli?

Pietuszewski es un delantero exterior que, en un tridente, prefiere jugar por la izquierda con el pie contrario (desde que está en el Oporto siempre ha jugado en esta posición), aunque en caso necesario también puede alinearse en la otra banda o actuar como mediapunta detrás de un delantero. En Polonia le han dado la etiqueta de «nuevo Lewandowski», no tanto por sus características, que son diferentes a las del delantero del Barcelona, sino por el nivel al que puede llegar y la posibilidad de convertirse en un jugador emblemático de Polonia, al igual que Lewa. El Oporto lo ha blindado con un contrato hasta 2029 (todavía tiene 17 años y lo máximo que se puede ofrecer a los jugadores menores de edad es un contrato de tres años) y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.