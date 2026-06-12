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Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

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¿Quién es Markus Krösche, el director deportivo del Eintracht de Fráncfort vinculado al Milan?

AC Milán
Markus Krösche
Eintracht Frankfurt
Fichajes

Tras la retirada de Rangnick, surge otra candidatura alemana para la dirección del Milan.

El nuevo Milan podría tener un entrenador alemán, incluso sin Ralf Rangnick.


En las últimas horas, el actual seleccionador de Austria ha frenado de golpe: está cansado de esperar una respuesta definitiva de Gerry Cardinale y su equipo sobre la posibilidad de liderar el nuevo proyecto rossonero.


Harto de esperar, Rangnick se aleja, mientras el club rossonero valora otras opciones: Ramón Planes y, de nuevo, Markus Krösche.

  • MILÁN, APARECE MARKUS KROSCHE

    Según Matteo Moretto, Markus Krösche es candidato a un cargo directivo en el nuevo Milan.


    Actualmente es director deportivo del Eintracht de Fráncfort.

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  • Ya se le ha relacionado con el Milán y la Roma.

    No es la primera vez que se vincula a Krösche con la Serie A; en los últimos meses ya se había relacionado su nombre con clubes italianos.


    Concretamente se le mencionó con el Milan la primavera pasada y también con la Roma.

  • ¿Quién es Markus Krosche?

    ¿Quién es Markus Krösche? Este excentrocampista de Hannover jugó en las categorías inferiores del Werder Bremen y se convirtió en referente del Paderborn antes de pasar a la dirección.


    Tras colgar las botas, dirigió al filial del Paderborn y luego acompañó a su excompañero Roger Schmidt al Bayer Leverkusen como asistente.


    Tras menos de dos años, en marzo de 2017 fue destituido y regresó al Paderborn como director deportivo, iniciando su tercera etapa en el club. Lo ascendió desde la tercera división hasta la Bundesliga y en 2019 el RB Leipzig lo fichó para reemplazar a Rangnick. Juntos llegaron a las semifinales de la Champions 2021, pero él renunció un año antes de terminar su contrato.


    En el Eintracht de Fráncfort, en solo cuatro años, gana la Europa League 2022 y logra el tercer puesto en 2025, además de vender a precios récord a jugadores como Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom y Omar Marmoush.