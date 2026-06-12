¿Quién es Markus Krösche, el director deportivo del Eintracht de Fráncfort vinculado al Milan?

¿Quién es Markus Krösche? Este excentrocampista de Hannover jugó en las categorías inferiores del Werder Bremen y se convirtió en referente del Paderborn antes de pasar a la dirección.





Tras colgar las botas, dirigió al filial del Paderborn y luego acompañó a su excompañero Roger Schmidt al Bayer Leverkusen como asistente.





Tras menos de dos años, en marzo de 2017 fue destituido y regresó al Paderborn como director deportivo, iniciando su tercera etapa en el club. Lo ascendió desde la tercera división hasta la Bundesliga y en 2019 el RB Leipzig lo fichó para reemplazar a Rangnick. Juntos llegaron a las semifinales de la Champions 2021, pero él renunció un año antes de terminar su contrato.





En el Eintracht de Fráncfort, en solo cuatro años, gana la Europa League 2022 y logra el tercer puesto en 2025, además de vender a precios récord a jugadores como Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom y Omar Marmoush.