Quién es Livano Comenencia: de la Juventus Next Gen al Mundial con Curazao

La historia de Livano Comenencia: de la Serie C italiana al Mundial.





Un nombre peculiar que no pasa desapercibido, sobre todo porque ahora disputa el Mundial con Curazao, una de las cuatro selecciones debutantes junto a Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán.





La selección que dirige Dick Advocaat debutará ante Alemania, una de las favoritas, y para Comenencia es un sueño hecho realidad tras una trayectoria que incluso le llevó a pasar por la Juventus.