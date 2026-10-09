Quién es Leonel Flores, la nueva joya de Boca Juniors: puede ser fichado por solo 20 millones

Juega mucho y lo hace bien. Lleva 4 goles y 3 asistencias en 18 partidos con Boca que, sumados a todos los de todas las competiciones y a los del segundo equipo, dejan un balance de 13 goles y 7 asistencias en 36 apariciones. Su nombre ha empezado a salir de Argentina también por un hecho curioso. De hecho, recientemente ha jugado nada menos que 4 partidos en 7 días, entre club y selección. Su tour de force comenzó con el debut con la selección argentina ante Bolivia, siguió con el regreso a Boca, entrando en la segunda parte contra Unión de Santa Fe y firmando un doblete, y terminó con los otros dos partidos de la Selección contra Burkina Faso y Benín. Scaloni ya está loco por él: “Flores lo está haciendo muy bien y debemos cuidarlo. Debemos estar cerca de él, apoyarlo. Él y Franco (Mastantuono) son jugadores jóvenes que nos darán alegrías”, dijo.





Por lo demás, es joven y no le faltan, ni le han faltado nunca, las energías para jugar tantos partidos. Lo confirma, en declaraciones a Olé, su primer entrenador, Christian Benítez, quien lo encaminó en El Zorzal, un club de barrio de San Isidro. “Mi hijo le lanzaba la pelota y él, con cinco años, hacía chilenas. Y todas acababan en la portería. Yo soy hincha de River Plate, pero ahora veo los partidos de Boca Juniors. Imagínense cómo me siento. Y los veo por él. Ahora también celebro sus goles. La única camiseta de Boca que entrará alguna vez en mi casa será la suya”, dijo entre risas.





No hace falta decir que su irrupción tan rápida y arrolladora ha atraído sobre el joven de 19 años la atención de muchos clubes extranjeros. A día de hoy, el jugador está valorado en 8 millones de euros por Transfermarkt pero está claro que es una cifra destinada a crecer a medida que juegue más con el club y con la selección, de la que ya se ha convertido en un habitual. En el contrato de Flores con Boca, prorrogado de inmediato hasta 2029, hay una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares, pero que puede subir a 25 si el traspaso se produce después del cierre del mercado argentino o en sus últimos días. Desde que entró en la dinámica del primer equipo, los Xeneizes han registrado una racha de 16 partidos sin perder, motivo por el que su situación probablemente será reevaluada al término de la temporada futbolística. Si en pocas semanas ha dado pasos adelante tan grandes, quién sabe dónde podríamos encontrárnoslo dentro de unos meses.