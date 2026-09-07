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¿Quién es el gran beneficiado? El mercado de la Roshan sonríe al cuarteto de la cima y le da la espalda al Al-Nassr

FEATURES
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

Mercato de fuego en la liga saudí

El mercado de fichajes veraniego de la Roshn Saudi League cerró sus puertas, pero los efectos del mercato seguirán presentes con el inicio de la verdadera competición, después de que los clubes de la cima afrontaran la temporada con plantillas completamente diferentes en cuanto a nombres, roles y forma de construir el equipo. 

Y mientras algunos de los grandes optaron por inyectar sangre nueva y reconfigurar posiciones concretas, otros prefirieron mantener la estructura básica y conformarse con refuerzos limitados, por lo que la comparación resulta ahora más clara: ¿quién salió del mercado realmente más fuerte?

Al observar los nuevos fichajes, el panorama luce apasionante; el Al-Ahli y el Al-Hilal entraron en el mercado con fuerza, el Al-Ittihad se movió pero a un ritmo más pausado, mientras que el Al-Nassr tomó el camino más conservador. Sin embargo, el número de fichajes por sí solo no basta para juzgar, porque el valor del mercato se refleja en la medida en que los recién llegados responden a las verdaderas necesidades de cada equipo.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ahly: calidad evidente ante la marcha de grandes estrellas

    El Al-Ahli fue uno de los clubes de la cima más activos, tras incorporar a Abou Bakr Sidy Kounté, Mishal Al-Mutairi, Eduard Spertsyan, Nayef Masoud, Francisco Trincão, Abdullah Radif, Saeed Ba'atya, Ibrahima Diaby y Artem Bondarenko.

    La lista presenta una clara diversidad entre elementos locales y fichajes extranjeros, con nombres capaces de elevar la calidad ofensiva y técnica, encabezados por Trincão, Spertsyan e Ibrahima Diaby.

    Pero, por otro lado, la mayor incógnita sigue estando relacionada con lo que perdió el equipo, especialmente tras la salida de Riyad Mahrez y Franck Kessié. Por eso, el éxito del mercado del Al-Ahli no se medirá únicamente por lo que aporten los recién llegados, sino por su capacidad de llenar el vacío dejado por nombres que tenían un gran peso dentro del sistema.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    El Al-Hilal, reconstrucción integral de su frente ofensivo

    El Al-Hilal optó por emprender un amplio proceso de cambios, tras incorporar a su plantilla a Abdullah Al-Anzi, Sabri Dhel, Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnokh, Nawaf Al-Habashi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzari, Ollie Watkins y Gabriel Martinelli.

    Lee también: Oficial: el Al-Ittihad ficha a una veterana estrella europea

    Lo llamativo aquí es que el Al-Hilal no buscaba únicamente aumentar el número de jugadores, sino que reconfiguró su identidad ofensiva de forma evidente. Summerville, Martinelli y Watkins, en concreto, representan un giro hacia la velocidad, la vitalidad y el ritmo elevado, en un intento por crear una línea de ataque con mayor capacidad de presión y transiciones.

    Por ello, se puede considerar al Al-Hilal como uno de los clubes de la élite que más ha cambiado en el aspecto deportivo, sobre todo porque la llegada de los nuevos nombres coincidió con la salida de varios elementos importantes, lo que significa que «El Líder» no se conformó con reparar, sino que optó por redibujar los rasgos de su plantilla.

  • El Ittihad: menos fichajes, pero con roles definidos

    El Al-Ittihad no entró en el mercado con la magnitud del Al-Hilal y el Al-Ahli, pero cerró varios fichajes que incluyeron a Marwan Al-Sahafi, Rakan Kaabi, Mokhtar Ali y Georginio Wijnaldum.

    Y aquí la filosofía del "Decano" parece diferente; los nuevos nombres no apuntan a una revolución completa de la plantilla, sino al refuerzo de posiciones concretas, manteniendo gran parte de la estructura básica del equipo.

    Destaca en particular el fichaje de Wijnaldum, al tratarse de un jugador que posee una gran experiencia y capacidad para desempeñar más de un rol en el centro del campo y el ataque, mientras que Marwan Al-Sahafi representa una incorporación sobre la que se puede construir, lo que hace que la valoración del mercado del Al-Ittihad esté ligada al grado de éxito de estos elementos en aportar soluciones prácticas y no al número de fichajes.

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  • El Al-Qadisiyah hace historia

    El Al Qadisiyah no fue el que más gastó ni el que más fichó durante el mercado, pero cerró una de las operaciones que más llamó la atención, tras incorporar al neerlandés Tijjani Reijnders procedente del Manchester City, en un movimiento que refleja con claridad el deseo del club de pasar de ser un simple proyecto en ascenso a un equipo capaz de competir con los grandes.

    Y el asunto no se detuvo en Reijnders, ya que el Al Qadisiyah también reforzó su plantilla con la contratación de Mohammed Al Qahtani, Abdulmalik Al Jaber y una serie de otros elementos, mientras que su plantilla vivió la salida de Otávio y de varios jugadores, además de la cesión de Sofyan Amrabat poco tiempo después de su llegada.

    La operación de Reijnders en concreto le otorga al Al Qadisiyah un gran refuerzo en el centro del campo, no solo por el nombre del jugador y su experiencia con el Manchester City, sino por la calidad técnica que posee y su capacidad para elevar el ritmo de juego y marcar la diferencia en los grandes partidos.

    Pero, en contrapartida, la salida de Otávio y de algunos otros elementos hace que la valoración del mercado del Al Qadisiyah sea menos completa que la del Al Hilal, que reconstruyó buena parte de su plantilla manteniendo la fortaleza del equipo. 

    Aun así, la presencia de un jugador de la talla de Reijnders por sí sola basta para elevar el techo de las aspiraciones y situar al Al Qadisiyah entre los clubes de los que puede decirse que salieron del mercado con una imagen más fuerte y más ambiciosa.

  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Nassr: el mercado de fichajes más tranquilo

    Si el Al-Ahli y el Al-Hilal se movieron con fuerza, y el Al-Ittihad optó por un refuerzo limitado, el Al-Nassr se decantó por la máxima tranquilidad, después de que el fichaje de Samu Costa fuera la incorporación más destacada a su plantilla.

    Esta elección puede parecer extraña al compararla con la de los rivales, sobre todo porque el Al-Hilal comenzó la temporada con tres nuevos nombres ofensivos de gran calibre, pero el Al-Nassr, en cambio, ya cuenta con un amplio grupo de estrellas, encabezado por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix y Kingsley Coman.

    Por ello, el mercado del Al-Nassr puede interpretarse de dos maneras: o bien es una gran confianza en el grupo existente, o bien es un riesgo si el equipo sufre lesiones o una acumulación de partidos que hagan más evidente la necesidad de una mayor profundidad de plantilla.

  • Quién ganó realmente el mercado de fichajes

    Al colocar las listas una junto a otra, resulta difícil determinar un ganador absoluto antes de que empiecen a aparecer los resultados: el Al Hilal parece el más cambiado y el más audaz, el Al Ahli ha añadido calidad pero a su vez ha perdido nombres de peso, el Al Ittihad se ha centrado en refuerzos concretos, mientras que el Al Nassr ha apostado por la estabilidad.

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    Y aquí reside la verdadera diferencia: el Al Hilal ha apostado por reconstruir su ataque, el Al Ahli ha intentado compensar sus pérdidas, el Al Ittihad ha mantenido su equilibrio y ha añadido experiencia, y el Al Nassr ha dicho de forma indirecta que su plantilla actual es capaz de competir sin necesidad de grandes cambios.

    Pero el fútbol no reparte los puntos sobre el papel. Dentro de unos meses, la verdadera respuesta estará dentro del campo: ¿quién ha logrado convertir sus fichajes en impacto? ¿Quién ha descubierto que el exceso de cambios era una carga? ¿Y para quién ha quedado claro que su estabilidad era su arma más poderosa?

    Por ello, el mercado de fichajes de 2026 no ha sido una simple carrera de nombres entre los clubes de la cima, sino una carrera entre cuatro filosofías distintas de construcción de equipos, y la verdadera prueba de estas filosofías comienza con el pitido inicial de la temporada.