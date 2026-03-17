La estancia del Vicenza en la Serie C duró cuatro años, y quien lo ha devuelto a la Serie B ha sido Fabio Gallo —el entrenador que ya había ascendido al Entella— al término de una temporada dominada y que ha concluido con la fiesta del ascenso cuando aún quedan seis jornadas para el final del campeonato. El triunfo de los biancorossi se debe también —y sobre todo— a los goles de David Stückler, delantero nacido en 2004 y auténtica revelación del Vicenza, pero no solo eso, ya que con 11 goles en la liga ocupa el primer puesto en la clasificación de goleadores del grupo A de la Serie C.
Traducido por
¿Quién es David Stuckler, el máximo goleador de la Serie C que llevó al Vicenza a la Serie B?
FUNCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESTADÍSTICAS CON EL VICENZA
Llegado en verano cedido por la Cremonese, Stückler es un delantero centro físico que vive para marcar. Tras una buena temporada en el Giana Erminio, en verano se unió al proyecto del Vicenza y, en su primer partido de liga, el balón ya estaba en la red: gol en su debut en la Serie C con la nueva camiseta contra el Lumezzane, justo bajo la grada biancorossa. Una señal del destino. Nunca ha sido titular fijo en el equipo de Gallo; los 11 goles llegaron en 30 partidos, de los cuales 18 los disputó desde el primer minuto. De madre austriaca y padre iraní, en el pasado ganó el título de máximo goleador del campeonato Primavera con la Cremonese.
UNA MIRADA AL FUTURO
El Vicenza querría retenerlo también para la próxima temporada, pero en verano habrá que sentarse a negociar con los grigiorossi, que creen firmemente en este talento fichado en 2022 en Dinamarca, procedente del Boldklub. Su futuro dependerá también del de la Cremonese, ya que, si esta bajara a la Serie B, podría decidir quedarse con él tras haberlo cedido un par de veces a la Serie C. Esta temporada ha sido uno de los mejores jugadores del grupo A: a menudo ha sido seguido por clubes italianos y extranjeros que enviaban ojeadores al Menti para estudiarlo de cerca; entre los clubes que lo han seguido se encuentra también el Inter.