¿Quién es David Puczka, el suplente de Cambiaso en la Juventus que le gusta a Spalletti?

Un extremo con olfato de gol: 8 tantos en casi 30 partidos en el Grupo B de la Serie C, a los que hay que sumar 4 asistencias para sus compañeros; gracias a sus goles, a día de hoy es el máximo goleador de la Juventus NextGen. Goleador y también lanzador de penaltis, ya que la mitad de sus tantos han llegado desde el punto de penalti. En enero ganó el premio al mejor jugador de las tres divisiones; entre sus principales cualidades destacan la velocidad y la capacidad de colarse en los espacios; es un extremo defensivo que, en caso necesario, puede jugar en toda la banda; su contrato con la Juve expira en 2027 y, en estos últimos meses de la temporada, será evaluado por Spalletti antes de hacer balance sobre su futuro junto con la directiva.



