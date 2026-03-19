A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar sus estrategias de mercado. Se han establecido los primeros contactos con los jugadores en el punto de mira, con el objetivo de adelantarse a otros clubes y adelantarse a la competencia. La Juventus está echando un vistazo en busca de refuerzos de cara a la próxima temporada, pero también mira hacia dentro, tratando de averiguar si hay algún talento que pueda ficharse de la Next Gen. Uno de los perfiles que Luciano Spalletti está siguiendo con interés es el de David Puczka, lateral izquierdo nacido en 2005 del equipo de Brambilla, que la próxima temporada podría convertirse en un refuerzo para el primer equipo.
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¿Quién es David Puczka, el suplente de Cambiaso en la Juventus que le gusta a Spalletti?
UN DELANTERO DE BANDA
Un extremo con olfato de gol: 8 tantos en casi 30 partidos en el Grupo B de la Serie C, a los que hay que sumar 4 asistencias para sus compañeros; gracias a sus goles, a día de hoy es el máximo goleador de la Juventus NextGen. Goleador y también lanzador de penaltis, ya que la mitad de sus tantos han llegado desde el punto de penalti. En enero ganó el premio al mejor jugador de las tres divisiones; entre sus principales cualidades destacan la velocidad y la capacidad de colarse en los espacios; es un extremo defensivo que, en caso necesario, puede jugar en toda la banda; su contrato con la Juve expira en 2027 y, en estos últimos meses de la temporada, será evaluado por Spalletti antes de hacer balance sobre su futuro junto con la directiva.
CÓMO CAMBIA EL MERCADO HACIA LA IZQUIERDA
Las características del joven se asemejan a las de Andrea Cambiaso y no se descarta que en la temporada 2026/27 pueda convertirse en su suplente natural en el primer equipo. Actualmente, ese puesto lo ocupa Filip Kostic, pero el contrato del extremo serbio está a punto de expirar y, por el momento, no hay previsto ningún contacto con su entorno para una posible renovación. La hipótesis más probable es que el jugador se marche como agente libre, momento en el que la directiva deberá ponerse en marcha para buscar sustitutos: sin duda, algunos nombres ya están siendo evaluados y figuran en la lista de posibles objetivos de mercado, pero David Puczka puede convertirse en la sorpresa del verano bianconero.