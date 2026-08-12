¿Quién es Brian Djomeni Madjo, gran protagonista con la camiseta del Aston Villa (en su debut en partidos oficiales con el primer equipo) en la final de la Supercopa de Europa contra el Paris Saint Germain?





Brian Djomeni Madjo es uno de los jóvenes talentos por los que el Aston Villa ha decidido apostar de cara al futuro. Nacido en Enfield el 12 de enero de 2009, el delantero tiene orígenes cameruneses y se formó futbolísticamente en Luxemburgo, donde dio sus primeros pasos con el Marisca Mersch y el RU Luxembourg.





En 2023 dio el salto al Metz, con el que completó su etapa de formación antes de debutar con el primer equipo el 17 de agosto de 2025, en la Ligue 1 contra el Estrasburgo. Pocos meses después llegó su primer contrato profesional.





Su talento convenció al Aston Villa, que el 12 de enero de 2026 lo fichó por 12 millones de euros. Delantero centro potente y con buena técnica, Madjo ha sido comparado por características con Romelu Lukaku.



