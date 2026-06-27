¿Quién es Beccacece, el seleccionador del Rock que está cambiando la historia de Ecuador?

Originario de Rosario, como Lionel Messi, Beccacece soñó con ser futbolista antes de convertirse, de joven, en entrenador, según recuerda el reportaje del Corriere della Sera. De joven vendía productos de limpieza con su padre, hasta que se convirtió en asistente de Jorge Sampaoli y luego vivió un tenso paso por la selección argentina junto a Messi.





En 2024 dirigió a Ecuador al Mundial, pero la ilusión se tornó pesadilla por rumores de fichaje con Chile y un arranque duro: derrota ante Costa de Marfil y empate con Curazao. Cuando todo parece perdido, el técnico insiste: apela a la unidad del país citando a Bolívar y San Martín y transmite a sus jugadores la convicción de que pueden lograr la hazaña.





La victoria ante Alemania clasifica a la «Tri» como uno de los mejores terceros y la devuelve a los octavos tras veinte años. «Hemos logrado lo imposible. Es la mayor victoria de Ecuador en un Mundial. Celebradlo con una cerveza y con vuestras familias: me imagino a 19 millones de ecuatorianos abrazándose», afirma al final del partido. De las críticas a la gloria: Beccacece hizo realidad un sueño.



