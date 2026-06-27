¿Quién es Beccacece, el seleccionador del Rock que está cambiando la historia de Ecuador?

Sebastián Beccacece es un entrenador que deja huella: melena rubia, carisma, rock argentino y una comunicación que involucra a todo el equipo. Pero la imagen que quedará grabada es la del minuto 77 contra Alemania: tras el gol decisivo de Gonzalo Plata, el seleccionador salta las vallas y corre a abrazar y besar a su mujer en la grada. «Ha estado a mi lado en lo bueno y en lo malo; quise rendirle homenaje ante el mundo», explicará después.
Ese gol significó una clasificación histórica y representó la redención de Plata, a quien Beccacece volvió a dar una oportunidad tras las lágrimas por el decepcionante empate con Curazao, que parecía haber comprometido el camino de Ecuador.