¿Quién es Alajbegovic, el talento del Salzburgo que llevó a Bosnia a la final de la repesca del Mundial contra Italia?

Delantero exterior, prefiere jugar por la izquierda para recortar hacia su pierna buena y rematar a puerta o buscar el pase en profundidad para un compañero; si es necesario, también puede desplazarse a la otra banda (sus funciones siguen siendo las mismas, ya que sabe jugar también con la izquierda) o situarse en la línea de tres cuartos, detrás de un delantero centro. Entre sus especialidades destaca el regate: cuando arranca a toda velocidad, ya no hay quien lo pare, y quienes lo siguen de cerca juran que tiene la visión de juego de un treintañero. Formado en las categorías inferiores del Bayer Leverkusen, en el club alemán las jugadas a balón parado eran (casi) todas suyas.



