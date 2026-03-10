¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así? El presidente insinúa un boicot al Mundial

«Si así es como va a ser el Mundial, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?», declaró Mehdi Taj en la televisión estatal iraní. Irán jugará sus partidos de la fase previa en Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle.
Taj hizo estas declaraciones en relación con los incidentes que rodearon a la selección nacional femenina, que participó en el Campeonato Asiático en Australia. Según el Gobierno australiano, al menos cinco jugadoras solicitaron asilo tras quedar eliminadas en la fase preliminar. Entre ellas se encuentra la capitana Zahra Ghanbari. Taj, por su parte, afirmó que las jugadoras habían sido secuestradas y que ahora estaban retenidas como «rehenes».
Taj responsabiliza a Trump por el supuesto secuestro de jugadoras
Algunas de las jugadoras fueron tildadas de «traidoras en tiempos de guerra» por la televisión estatal iraní después de que se negaran a cantar el himno nacional antes de la derrota inicial contra Corea del Sur. Taj señaló que, en los dos partidos siguientes, todo el equipo cantó el himno nacional y saludó.
Taj responsabilizó al presidente estadounidense Donald Trump del supuesto secuestro de las jugadoras. «Amenazó a Australia diciendo: si no les concedéis asilo, yo se lo concederé en Estados Unidos». Según nuestra información, tras el último partido, la policía australiana «sacó a una o dos jugadoras del hotel». Taj añadió: «¿Cómo se puede ser optimista ante un Mundial que se va a celebrar en Estados Unidos?».