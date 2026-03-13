¿Querría Khvicha Kvaratskhelia fichar por el Manchester United? Los Red Devils reciben consejos y advertencias en un mismo mensaje sobre el posible fichaje de Matheus Cunha

El United realizó una importante inversión para reforzar su unidad ofensiva durante el verano de 2025. Adquirió pedigrí de la Premier League al fichar a Cunha, procedente del Wolverhampton, por 62,5 millones de libras (83 millones de dólares), y a Bryan Mbeumo, procedente del Brentford, por 65 millones de libras (86 millones de dólares) en un acuerdo inicial.

Este último ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias durante su primera temporada en Manchester, mientras que el primero ha visto puerta en seis ocasiones y ha dado dos pases de gol a sus agradecidos compañeros. Ambos prometen dar mucho más de sí.

Sin embargo, ¿podría ser que los Red Devils busquen incorporar aún más potencia de fuego cuando se abra otra ventana de fichajes? Necesitan a alguien que proporcione munición a jugadores como Benjamin Sesko, que ha irrumpido con fuerza con siete goles en sus últimas nueve apariciones.

Kvaratskhelia aportaría más regates y carreras directas por las bandas, y aún no ha alcanzado su máximo nivel a sus 25 años. El United podría disponer de fondos para fichar a otro extremo izquierdo si Marcus Rashford ve activada la opción de compra de su cesión al Barcelona por parte del gigante de la Liga.