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«Quería volver a casa»: Andy Carroll admite que deseaba desesperadamente no pasar el reconocimiento médico con el Liverpool
Obligado a salir de St James' Park
Andy Carroll se convirtió en el futbolista británico más caro cuando el Liverpool le fichó por 35 millones de libras en enero de 2011. Sin embargo, según ha informado el Daily Mail, el delantero revela en su nuevo libro, Owning It, que en realidad nunca quiso dejar el Newcastle United.
Carroll afirma que el club de su infancia le forzó la mano, asegurándose de que el club conservara una parte significativa de su traspaso. "El Newcastle me tenía contra las cuerdas, y más tarde supe que, al presentar una solicitud de traspaso, el Newcastle se quedaba con el 10 % de la tarifa de 35 millones de libras que, de otro modo, habría ido a parar a mí", explicó Carroll.
- AFP
Esperando no superar el reconocimiento médico
La realidad del traspaso de 35 millones de libras fue tan devastadora para Carroll que llegó a desear activamente que en el reconocimiento médico apareciera algún problema. El delantero recuerda con viveza su viaje a Merseyside y el deseo abrumador de regresar al noreste.
«Después de aterrizar en Liverpool, fuimos directamente a Anfield, donde pasé el reconocimiento médico», escribió. «No paraba de pensar: "Por favor, suspende esto de una vez y podrás irte a casa". Pero lo pasé con nota.» Incluso durante su presentación oficial junto a Luis Suarez, Carroll admitió que le costó ocultar sus emociones y afirmó que parecía que quería llorar.
Problemas con la riqueza recién adquirida
El importante aumento de su salario también provocó problemas en su estilo de vida fuera del campo para el delantero inglés. Carroll admitió con franqueza que las subidas de sueldo alimentaron una vida social caótica, que incluía visitas frecuentes a casinos y clubes de striptease.
«Antes de que mi salario semanal subiera a 2.500 £ por semana, era bastante sensato», dijo Carroll. «Pero enseguida empecé a pasar tiempo en bares, clubes de striptease y casinos. Si todo el mundo quería una bandeja de chupitos, yo compraba una bandeja de chupitos». Reconoció que un futbolista conocido que pasara tiempo en establecimientos locales iba a meterse en problemas.
- (C)Getty Images
¿Qué es lo próximo para Carroll?
Carroll juega actualmente en el Dagenham and Redbridge de la National League South, un club del que también es copropietario junto al youtuber KSI. Aunque sus días en la Premier League quedaron muy atrás, la publicación de su autobiografía, brutalmente sincera, provocará sin duda más conversaciones.
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