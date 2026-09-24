Andy Carroll se convirtió en el futbolista británico más caro cuando el Liverpool le fichó por 35 millones de libras en enero de 2011. Sin embargo, según ha informado el Daily Mail, el delantero revela en su nuevo libro, Owning It, que en realidad nunca quiso dejar el Newcastle United.

Carroll afirma que el club de su infancia le forzó la mano, asegurándose de que el club conservara una parte significativa de su traspaso. "El Newcastle me tenía contra las cuerdas, y más tarde supe que, al presentar una solicitud de traspaso, el Newcastle se quedaba con el 10 % de la tarifa de 35 millones de libras que, de otro modo, habría ido a parar a mí", explicó Carroll.