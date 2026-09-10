En declaraciones a Sport Bild, el director deportivo del Bayern, Eberl, detalló su admiración personal por Barcola. «Para ser sincero, ya conozco a Bradley de mi etapa en Leipzig. Quería llevarlo a Leipzig», afirmó.

Eberl explicó que las conversaciones anteriores sentaron las bases del reciente acercamiento del Bayern. «Nos sentamos juntos y lo hablamos entonces», añadió. «Así fue como desarrollé una relación más cercana con Bradley. Así que siempre hubo interés. Por supuesto, también lo analizamos en el Bayern».

Sin embargo, las cifras implicadas acabaron obligando al Bayern a dar un paso atrás. Al hablar del desembolso de 123 millones de libras del Liverpool, Eberl admitió: «Cuando oyes hablar de cantidades así, era demasiado para nosotros. Con Luis Diaz, tomamos una decisión que también fue costosa, pero en una escala diferente a la de Bradley».

La situación fue idéntica con Gordon. «No es ningún secreto que estábamos interesados en Anthony Gordon para la banda izquierda», concedió Eberl. «Decidimos no hacerlo porque, sencillamente, era demasiado caro».



