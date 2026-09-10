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Bradley Barcola Vincent Kompany Liverpool Bayern MunichGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

«Quería traerle»: por qué el Bayern de Múnich se vio obligado a retirarse de los fichajes millonarios de Bradley Barcola, estrella del Liverpool, y Anthony Gordon, del Barcelona

B. Barcola
Bayern Múnich
Liverpool
Barcelona
A. Gordon
Liga de Campeones
Bundesliga
Premier League
Primera División
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Newcastle

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ha desvelado los detalles de los intentos fallidos del club por fichar a dos de los extremos más prometedores de Europa durante el mercado de verano. El gigante de la Bundesliga no tuvo más remedio que quedarse al margen mientras Bradley Barcola cerraba un traspaso de alto impacto al Liverpool, mientras que Anthony Gordon optaba por marcharse a Cataluña para fichar por el Barcelona.

  • Las tarifas desorbitadas disuaden a los gigantes alemanes

    El Bayern de Múnich exploró este verano movimientos por los extremos, muy bien valorados, Barcola y Gordon para reforzar la plantilla de Vincent Kompany. Sin embargo, el conjunto de la Bundesliga acabó apartándose de la operación por la enorme magnitud de las cifras de traspaso necesarias para hacerse con ambos.

    Barcola, en cambio, completó un traspaso de 123 millones de libras al Liverpool para reemplazar a Mohamed Salah tras la salida del egipcio después de un brillante periodo de nueve años en Merseyside. Mientras tanto, Gordon dejó el Newcastle para fichar por el Barcelona en un acuerdo valorado en 69 millones de libras.


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    Eberl revela un interés de larga data

    En declaraciones a Sport Bild, el director deportivo del Bayern, Eberl, detalló su admiración personal por Barcola. «Para ser sincero, ya conozco a Bradley de mi etapa en Leipzig. Quería llevarlo a Leipzig», afirmó.

    Eberl explicó que las conversaciones anteriores sentaron las bases del reciente acercamiento del Bayern. «Nos sentamos juntos y lo hablamos entonces», añadió. «Así fue como desarrollé una relación más cercana con Bradley. Así que siempre hubo interés. Por supuesto, también lo analizamos en el Bayern».

    Sin embargo, las cifras implicadas acabaron obligando al Bayern a dar un paso atrás. Al hablar del desembolso de 123 millones de libras del Liverpool, Eberl admitió: «Cuando oyes hablar de cantidades así, era demasiado para nosotros. Con Luis Diaz, tomamos una decisión que también fue costosa, pero en una escala diferente a la de Bradley».

    La situación fue idéntica con Gordon. «No es ningún secreto que estábamos interesados en Anthony Gordon para la banda izquierda», concedió Eberl. «Decidimos no hacerlo porque, sencillamente, era demasiado caro».


  • Una nueva era en Anfield y en el Allianz

    Liverpool identificó a Barcola como su objetivo prioritario para cubrir el vacío dejado por Salah. El dos veces ganador de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain estaba deseando realizar el cambio, lo que permitió al Liverpool imponerse al interés del Arsenal. La descomunal cantidad convierte al internacional francés en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool, solo por detrás de la incorporación récord del club, Alexander Isak.

    Por el contrario, los traspasos fallidos provocaron una importante reestructuración de la plantilla del Bayern. Junto a las dos nuevas llegadas de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, el Bayern dio luz verde a un éxodo masivo para cuadrar las cuentas, con las salidas de Joao Palhinha, Alexander Nubel, Daniel Peretz, Noel Aseko, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher y Lovro Zvornarek del Allianz Arena.


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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Barcola se adapta al fútbol inglés

    Barcola ya se está adaptando a la vida a las órdenes de Andoni Iraola en Anfield. Después de debutar como suplente en el minuto 60 en sustitución de otro nuevo fichaje, Victor Munoz, en una victoria por 0-2 a domicilio contra el Ipswich, el jugador de 24 años fue titular por primera vez el miércoles por la noche.

    Dejó destellos prometedores durante la victoria por 2-1 del Liverpool en la Champions League ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sin embargo, el exdelantero del Lyon fue sustituido por calambres poco después de que Alexis Mac Allister marcara el decisivo segundo gol de la segunda parte, lo que significa que Iraola tendrá que gestionar con cuidado el estado físico del extremo en las próximas semanas.