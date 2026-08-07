El director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, admitió que vender a Guimaraes nunca formó parte de la estrategia del club para este verano. Sin embargo, el consejo tuvo que reaccionar una vez que el capitán dejó clara su postura.

«Lo que tuvimos que valorar fue que, con todo el respeto por parte de Bruno en su comportamiento hacia nosotros, y también con mucha emoción, nos dijo claramente que quería irse y seguir adelante», afirmó Wilson, en declaraciones recogidas por BBC.

«Eso no significa que pueda irse, pero desde luego influye en nuestra forma de pensar cuando alcanzamos una determinada franja de cifras. No se puede decir que formara parte de nuestra estrategia o que estuviera en nuestros planes este verano, porque no era así. Pero tenemos que ser flexibles y reaccionar ante las cosas que ocurren».