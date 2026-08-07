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«Quería irse»: un director del Newcastle confirma que Bruno Guimaraes forzó su fichaje por el Arsenal tras una emotiva petición de traspaso
Guimaraes, listo para fichar por el Arsenal por 75 millones de libras
El Arsenal está a punto de cerrar un traspaso de 75 millones de libras por el capitán del Newcastle, Guimaraes, tras un avance decisivo en las negociaciones. Según se informa, el centrocampista brasileño se despidió entre lágrimas de sus compañeros y del personal en la concentración de pretemporada del equipo en España. El traspaso supone un duro golpe para el Newcastle, que no tenía intención de vender a su líder talismánico este verano. Sin embargo, el club se sintió obligado a actuar después de que el jugador de 28 años pidiera expresamente marcharse.
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La súplica emotiva del capitán obligó al Newcastle a actuar
El director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, admitió que vender a Guimaraes nunca formó parte de la estrategia del club para este verano. Sin embargo, el consejo tuvo que reaccionar una vez que el capitán dejó clara su postura.
«Lo que tuvimos que valorar fue que, con todo el respeto por parte de Bruno en su comportamiento hacia nosotros, y también con mucha emoción, nos dijo claramente que quería irse y seguir adelante», afirmó Wilson, en declaraciones recogidas por BBC.
«Eso no significa que pueda irse, pero desde luego influye en nuestra forma de pensar cuando alcanzamos una determinada franja de cifras. No se puede decir que formara parte de nuestra estrategia o que estuviera en nuestros planes este verano, porque no era así. Pero tenemos que ser flexibles y reaccionar ante las cosas que ocurren».
Satisfacción financiera pese a la importante pérdida de efectivos en la plantilla
Guimaraes se convierte en el cuarto jugador clave que deja el Newcastle en menos de un año. Sandro Tonali y Anthony Gordon se unieron recientemente al Tottenham y al Barcelona, respectivamente, mientras que Alexander Isak se marchó al Liverpool el verano pasado. El director ejecutivo, David Hopkinson, confirmó que el Arsenal planteó inicialmente cantidades más bajas por el centrocampista, que cumple 29 años en noviembre. No obstante, el Newcastle aseguró una cantidad que satisfizo sus expectativas financieras.
"Estás tratando con actores muy sofisticados en cada lado", dijo. "Así es como es una negociación. Es una cantidad que nos satisface. Si quieres darle un enfoque de mercadotecnia, es la cantidad más alta por un jugador en esa posición a esa edad, y todas esas cosas entran en juego.
"¿Es un buen acuerdo para el Newcastle United? Creo que sí, pero el Arsenal se lleva a un jugador y una persona muy especiales. Ha funcionado desde una perspectiva financiera para ambas partes".
- AFP
El Newcastle busca recambios con experiencia para el centro del campo
El Newcastle trabaja ya activamente en el mercado para fichar a un sustituto directo antes de que se cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre. El club planea realizar un par de incorporaciones más junto a un nuevo centrocampista. Cuatro de los cinco fichajes veraniegos del Newcastle tienen 20 años o menos. Como resultado, el Newcastle prioriza a un jugador con más experiencia al máximo nivel para reemplazar a su capitán saliente.
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