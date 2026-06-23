«Quería ficharlo para el Liverpool»: Jürgen Klopp estuvo a punto de arrebatarle al FC Bayern a uno de sus jugadores clave

En el Bayern, el austriaco es titular indiscutible y uno de los jugadores clave. Sin embargo, su futuro en la Säbener Straße parece incierto por las complicadas negociaciones para renovar su contrato, que vence en 2027.

Las pretensiones salariales del polivalente jugador resultaban demasiado elevadas para el FCB; a principios de mayo, el director deportivo Max Eberl lo explicaba así: «Simplemente se trata de conversaciones y de ideas diferentes, y por el momento no logramos ponernos de acuerdo. Pero no hay rencor ni malestar».

Sin embargo, las negociaciones mejoraron: según ‘kicker’, ambas partes se han acercado mucho y ya hay amplio consenso sobre las condiciones del nuevo contrato.

Antes de centrarse de nuevo en el Bayern, Laimer busca llegar lo más lejos posible en el Mundial. En la noche del sábado al domingo (hora alemana), Austria se medirá a Argelia, con la que empata a puntos, en el partido decisivo por el segundo puesto del Grupo J. Una victoria, o incluso un empate gracias a su mejor diferencia de goles, les bastaría para mantener la segunda plaza y asegurar el pase a la fase eliminatoria. Si pierde, Austria debería terminar entre los ocho mejores terceros para avanzar.



