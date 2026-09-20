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«¡Quería enviar un mensaje!»: Liam Rosenior provoca una pelea MASSIVE mientras el exentrenador del Chelsea responde al club de BlueCo tras unos cánticos «irrespetuosos»
Caos tras el partido en París
El Paris FC logró una trabajada victoria en la capital francesa gracias a los goles de Ilan Kebbal y Pablo Pagis. Un gol en propia puerta de Moustapha Mbow en los últimos minutos dio paso a un final tenso, pero el conjunto local resistió para quedarse con los tres puntos.
Tras el pitido final, Rosenior se giró de inmediato hacia la afición desplazada del Strasbourg. Se vio al recién nombrado técnico del Paris FC golpeándose el pecho con pasión, señalando con el dedo y levantando los brazos hacia la grada visitante.
Estas acciones provocaron al instante una respuesta furiosa de los visitantes. En cuestión de segundos, unos 30 jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos clubes se vieron involucrados en una multitudinaria tangana sobre el césped.
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«Faltaron al respeto a mi familia»
En la rueda de prensa posterior al partido, Rosenior reveló que su apasionada reacción fue una respuesta directa a cánticos ofensivos. Acusó a una minoría de los aficionados desplazados de traspasar la línea con insultos personales.
«[Hubo una pequeña parte de la afición del Strasbourg] que faltó al respeto a mi familia», explicó. «Entiendo el contexto de lo que estaban diciendo. Mi banquillo estaba visiblemente molesto. Quiero dejar esto muy claro: una pequeña sección. Strasbourg es un club de fútbol fantástico, con gente estupenda que trabaja para el club y gente estupenda que apoya al club».
El técnico inglés admitió que sus celebraciones fueron una réplica deliberada a sus críticos persistentes. Añadió: «Para mí, celebrar de esa manera fue un mensaje. Un mensaje a un grupo de personas que nunca quiso que yo tuviera éxito en ese club. Pero no voy a decir nada más al respecto».
Una reivindicación ante BlueCo
Rosenior dirigió anteriormente al Estrasburgo durante 18 meses antes de marcharse a su club hermano dentro de BlueCo, el Chelsea. Su etapa en Stamford Bridge fue desastrosa y duró solo 106 días, antes de ser despedido en abril tras cinco derrotas consecutivas sin marcar. Ahora, de vuelta en Francia, las emociones se desbordaron claramente cuando se enfrentó a sus antiguos empleadores.
En declaraciones a Ligue 1+, Rosenior explicó el incidente en la banda. "La gente del club [Estrasburgo] que me conoce sabe que siempre he sido respetuoso, siempre he querido lo mejor para ese club de fútbol", afirmó. "Sigo queriendo lo mejor para ese club de fútbol.
"Pero cuando escuché los cánticos, entiendo francés, entiendo el contexto, el idioma, eso ya es pasarse. Es un club de fútbol maravilloso, es una gran ciudad, es un club con una gran tradición, siempre he protegido esas tradiciones. Así que, para mí, celebrar de la manera en que lo hice fue por muchas razones. Muchas razones".
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Continuando con un comienzo fulgurante
A pesar de las feas escenas al final del partido, el Paris FC vuela alto en la Ligue 1. Sigue invicto tras cinco encuentros, con tres victorias que le permiten situarse cómodamente entre los primeros aspirantes al título.
Rosenior tratará ahora de volver a centrar a su plantilla mientras busca mantener esta excelente forma en el arranque de la temporada. Estar por encima de pesos pesados como el Paris Saint-Germain a estas alturas del curso da al club de la capital una enorme base sobre la que construir en las próximas semanas.
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