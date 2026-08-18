«Queremos ser el mejor club del mundo»: Mikel Arteta expone la visión definitiva del Arsenal en el mercado de fichajes para lograr un dominio total

En declaraciones a Sky Sports en un acto de presentación antes del viernes, Mikel Arteta expuso su visión. "Sin duda, la ambición del club y de los propietarios es ser el mejor club del mundo", afirmó.

"Para lograrlo, necesitas las mejores instalaciones, el mejor estadio, los mejores aficionados, y necesitas la mejor plantilla y los mejores jugadores del mundo. Son ellos los que te hacen ganar partidos de fútbol y los que pueden ser decisivos cuando importa. Eso es lo que intentamos construir con los jugadores que tenemos actualmente y con los jugadores que queremos fichar para marcar la diferencia en el Arsenal."