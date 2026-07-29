CHARLOTTE -- Dada su posición en el panorama global del fútbol, la MLS se enfrenta con regularidad a desafíos distintos a los de cualquier otra liga. Su dilema con el All-Star, sin embargo, es uno familiar. El interés por estos eventos ha disminuido en el deporte estadounidense, y la MLS está haciendo todo lo posible por ir contra esa tendencia.
Por eso la liga ha añadido nuevos alicientes al evento de mitad de verano. El Skills Challenge está pensado para ser divertido, un momento distendido de competición entre estrellas. El formato del partido en sí, que enfrenta a las estrellas de la MLS con sus homólogas de la Liga MX, aporta un punto más de competitividad.
Y aun así, la pregunta sigue en el aire: ¿importa realmente?
Una vez más, no es una cuestión exclusiva de la MLS, sino una a la que la liga se enfrenta cada año. La NBA, pese a todo su poder de atracción estelar, está teniendo dificultades para generar interés en su All-Star pese a los cambios de formato encabezados por grandes nombres como LeBron James, Anthony Edwards y Victor Wembanyama. El Pro Bowl de la NFL lleva prácticamente casi una década estancado. Y desde hace años, la MLB ha intentado convertir su All-Star en un evento mayor, añadiendo implicaciones reales para los playoffs en un intento de lograr que los jugadores se esfuercen.
Para una liga como la MLS, este evento es más que un simple partido; es un pilar. Es un momento del calendario para que las personas más importantes de la liga, tanto jugadores como ejecutivos, se reúnan en un mismo lugar. Es un activo comercializable para los patrocinadores. Por encima de todo, es algo único, un puente entre el deporte estadounidense y el fútbol global que a la vez diferencia y une a partes iguales.
Pese a todo ello, su valor sigue siendo objeto de debate, una conversación intensificada en las dos últimas ediciones por la ausencia de Lionel Messi, la mayor estrella de la MLS y el futbolista más famoso del mundo. Con Messi o sin Messi, la liga debe decidir en qué debe convertirse el All-Star y qué lugar ocupa en un calendario cada vez más saturado.