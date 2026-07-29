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Ryan Tolmich

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«Queremos que sea lo más divertido posible»: ¿Sigue importando el Partido de las Estrellas de la MLS? Son Heung-Min, Thomas Muller y las estrellas de la liga opinan sobre el debate

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Todos los deportes están respondiendo a preguntas similares sobre sus partidos de las estrellas, pero esta semana se trata de algo más grande para la MLS

CHARLOTTE -- Dada su posición en el panorama global del fútbol, la MLS se enfrenta con regularidad a desafíos distintos a los de cualquier otra liga. Su dilema con el All-Star, sin embargo, es uno familiar. El interés por estos eventos ha disminuido en el deporte estadounidense, y la MLS está haciendo todo lo posible por ir contra esa tendencia.

Por eso la liga ha añadido nuevos alicientes al evento de mitad de verano. El Skills Challenge está pensado para ser divertido, un momento distendido de competición entre estrellas. El formato del partido en sí, que enfrenta a las estrellas de la MLS con sus homólogas de la Liga MX, aporta un punto más de competitividad.

Y aun así, la pregunta sigue en el aire: ¿importa realmente?

Una vez más, no es una cuestión exclusiva de la MLS, sino una a la que la liga se enfrenta cada año. La NBA, pese a todo su poder de atracción estelar, está teniendo dificultades para generar interés en su All-Star pese a los cambios de formato encabezados por grandes nombres como LeBron James, Anthony Edwards y Victor Wembanyama. El Pro Bowl de la NFL lleva prácticamente casi una década estancado. Y desde hace años, la MLB ha intentado convertir su All-Star en un evento mayor, añadiendo implicaciones reales para los playoffs en un intento de lograr que los jugadores se esfuercen.

Para una liga como la MLS, este evento es más que un simple partido; es un pilar. Es un momento del calendario para que las personas más importantes de la liga, tanto jugadores como ejecutivos, se reúnan en un mismo lugar. Es un activo comercializable para los patrocinadores. Por encima de todo, es algo único, un puente entre el deporte estadounidense y el fútbol global que a la vez diferencia y une a partes iguales.

Pese a todo ello, su valor sigue siendo objeto de debate, una conversación intensificada en las dos últimas ediciones por la ausencia de Lionel Messi, la mayor estrella de la MLS y el futbolista más famoso del mundo. Con Messi o sin Messi, la liga debe decidir en qué debe convertirse el All-Star y qué lugar ocupa en un calendario cada vez más saturado.

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    El honor de ser un All-Star

    Cuando Steven Moreira llegó por primera vez a la MLS en 2021, su primer objetivo era convertirse en All-Star. Ya lo ha conseguido dos veces.

    «Quería ver cómo era», contó el defensa del Columbus Crew a GOAL. «Porque me encanta la NBA y eso era una locura. Soy de Francia, así que todos mis excompañeros, cuando vieron que era All-Star, dijeron: “¡Joder, eso es una locura!”. Lo que hace la liga y todo lo demás, disfrutan mucho del concepto. Incluso yo, disfruto muchísimo del concepto».

    Moreira no es el único. Incluso algunas de las mayores estrellas de este deporte consideran un honor ser reconocidos con una convocatoria para el All-Star. Thomas Muller lo ha ganado todo, absolutamente todo lo que se puede ganar. Son Heung-Min también ha logrado lo suyo. Y esta semana ambos están en Charlotte representando a sus ligas y a sus clubes. También se representan a sí mismos, y lo hacen disfrutando de un logro que, desde fuera, parece bastante insignificante en el gran esquema de las cosas.

    «Ser convocado para el All-Star Game, creo que todo el mundo quiere participar en estos eventos», dijo Son. «Es una gran experiencia estar aquí con grandes jugadores, grandes nombres, y tengo muchas ganas».

    Para jugadores como Son, el All-Star Game es un poco de diversión. Es una oportunidad para pasar tiempo con futbolistas como Muller, Tim Ream y Ashley Westwood, rivales de toda la vida convertidos temporalmente en compañeros. Hay alegría en jugar junto a futbolistas contra los que siempre has competido, y también ilusión por conocer a las personas que hay detrás de los competidores que siempre te han puesto las cosas difíciles.

    Sin embargo, este partido tiene un significado diferente para los jugadores jóvenes. Para estrellas emergentes como Zavier Gozo, Julian Hall y Lucas Herrington, es una oportunidad poco habitual de jugar junto a ídolos.

    «Suena raro, pero simplemente me recuerda a cuando yo tenía 17 o 18 años, ¿sabes?», dice Son. «Probablemente estén un poco nerviosos, pero es una experiencia increíble. Creo que tienen la oportunidad de aprender, de hablar con nosotros y de jugar con nosotros. Creo que es un gran honor.

    «Además, yo digo que la edad es solo un número, así que creo que merecen estar aquí. Nosotros, como deportistas, estamos felices de tenerlos, y también, por mi parte, estoy muy contento de jugar con los chicos jóvenes. Yo también estoy aprendiendo algo de estos chavales y de la generación más joven».

    Mientras Son pasa su tiempo con generaciones tanto jóvenes como veteranas, entre bastidores se están produciendo reuniones y conversaciones que cambian la trayectoria de la liga.

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    Importancia fuera del campo

    Hay pocos momentos en el calendario en los que sea fácil reunir a un grupo de multimillonarios. El All-Star de la MLS es uno de ellos. Mientras la atención del mundo exterior se centra en el partido, las personas que determinan el rumbo de la liga se reúnen en la ciudad anfitriona para tomar decisiones que tienen efectos mucho más allá de la semana del All-Star.

    El miércoles, The Athletic informó de que la Junta de Gobernadores de la MLS se reunirá el miércoles en Charlotte. Esa reunión incluirá una propuesta del comité deportivo y de competición que podría renovar los modelos de construcción de plantilla de la liga. Por eso, los momentos más importantes de la semana del All-Star no se vivirán sobre el terreno de juego, sino en los vestíbulos de los hoteles y en las salas de conferencias, mientras se decide el futuro de la MLS.

    Mientras tanto, la semana del All-Star también es un momento crucial para el presente. Cada uno de los patrocinadores corporativos de la MLS tiene algún tipo de implicación en la semana del All-Star, que es a la vez un importante activo comercializable para la liga y una experiencia o punto de encuentro para patrocinadores actuales o potenciales.

    Así que, aunque el partido en sí es la parte que la gente sintoniza para ver, en cierto modo es casi secundario. Más que nada, el partido es una excusa para reunirse y tomar decisiones que significan mucho, mucho más.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Rivalidad contra lógica

    En realidad, el partido también es algo secundario para los jugadores. Después de un verano de Mundial muy cargado, las estrellas de la MLS jugaron el pasado fin de semana y volverán a jugar este próximo fin de semana.

    El pasado sábado, Columbus Crew y FC Cincinnati se enfrentaron en una tangana en el túnel después del partido y, esta semana, Moreira y Max Arfsten se vestirán junto a Evander. Este sábado, el entrenador del All-Star de la MLS, Dean Smith, dirigirá a Charlotte FC contra Chicago Fire apenas unos días después de haber dirigido a Philip Zinckernagel. Los partidos de verdad, por supuesto, importan más.

    Si además se tiene en cuenta la situación del Mundial, todo conduce a un momento caótico para los jugadores, en el que la cuestión de los viajes dista mucho de ser ideal. También está el elefante en la habitación: la planificación de este año, en particular, ha dejado fuera a algunas de las mayores estrellas de la liga. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no han regresado todavía de sus compromisos en el Mundial, mientras que Sebastian Berhalter y Hugo Cuypers ya no son jugadores de la MLS.

    La ausencia de Messi, por supuesto, le quita muchísimo brillo a un evento que, para muchos, resulta hasta cierto punto una incomodidad.

    "Obviamente, si soy sincero, el calendario fue un poco una locura porque tuvimos demasiados partidos y meter este partido en ese calendario, creo que fue un poco una locura", dijo Son. "Pero mira, esta experiencia es enorme para todos. Thomas y yo nos estamos haciendo un poco mayores, pero creo que esta experiencia es especial. No importa la edad que tengas, y todos estamos ilusionados y todos estamos felices de estar aquí, y queremos hacer que este partido sea lo más especial posible".

    Para lograrlo, la liga ha modificado el formato. En lugar de medirse a potencias europeas en pretemporada, los All-Stars de la MLS ahora compiten contra una selección de los mejores de la Liga MX.

    "Cuando traes aquí a los equipos ingleses, están en plena pretemporada, así que no se lo toman en serio", dijo Ashley Westwood, capitán de Charlotte FC y exestrella del Burnley. "Para ellos es solo un entrenamiento. Jugar contra la Liga MX lo hace más competitivo. Estamos representando a la MLS, representando a Estados Unidos, y queremos ganar".

    Como dice Westwood, este formato es un intento de engancharse a la rivalidad entre Estados Unidos, Canadá y México. También forma parte de una relación continuada entre las dos ligas mientras buscan ayudarse mutuamente a crecer en el panorama global.

    "La rivalidad empieza arriba del todo y se va filtrando a todos los niveles", dijo Tim Ream, capitán de la selección masculina de Estados Unidos. "No creo que haya otra forma de decirlo. Empieza en lo más alto. Empieza a nivel de ligas. Pasa a los equipos. Pasa a los jugadores. Llega a los vínculos familiares. Lo es todo, ¿no?

    "Es una rivalidad enorme y, sea o no un All-Star Game, una parte quiere imponerse a la otra. Siempre ha sido así y siempre lo será. Creo que eso es simplemente ser competidores y estar tan cerca. Se trata de quién puede sacar lo mejor de sí mismo y superar a su rival".

    Eso sigue siendo cierto incluso para quienes no tienen una conexión directa con la rivalidad. Los jugadores no alcanzan este nivel sin un espíritu competitivo, y ha quedado patente durante toda la semana. Ya sea en el Skills Challenge o en el propio partido, cada uno quiere demostrar que pertenece a la élite, sin perder de vista el hecho de que esto sigue siendo una exhibición.

    "Como deportista, no quieres perder el partido", dijo Son, "pero lo más importante, creo, es que ambas partes nos mantengamos sanos y no nos lesionemos. Creo que eso es lo más importante. Queremos hacerlo lo más divertido posible y lo más entretenido posible. No queremos lesionarnos, pero seguimos queriendo ganar este partido".

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  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Algo para disfrutar

    Debido al tiempo, el Skills Challenge tuvo sus complicaciones. Aun así, tras un importante retraso por la lluvia, el espectáculo siguió adelante. Las mascotas volvieron al campo, al igual que los jugadores. Los famosos recorrieron la banda. Los juegos continuaron.

    Y también las risas. Para los jugadores, esas son las mejores partes de esta semana.

    «Simplemente disfrutas», dice Moreira. «Sí, puedes respirar, disfrutar y simplemente reírte. Es un momento muy bonito, y eso está bien porque estamos muy centrados y no tienes tiempo para relajarte y disfrutar. Ahora simplemente disfrutas del momento con todo el mundo. Es perfecto».

    La esperanza de la MLS es que otros también disfruten. Se supone que este evento debe ser un escaparate, uno que captó la atención por la presencia de estrellas como Muller y Son uno al lado del otro. Puede que alguien lo vea por esos dos y descubra a Evander. Puede que alguien vea a Gozo o Hall por primera vez. Puede que un niño llegue a conocer a un jugador al que de otra manera nunca habría conocido, y eso le convierta en aficionado para siempre.

    «Es un gran evento tener aquí a todos estos nombres jugando para la MLS», dijo Westwood, «pero creo que la MLS en general está haciendo eso. Están atrayendo atención a raíz del Mundial. Están haciendo algo grandioso. Ves cuánta gente hay aquí hoy y ayer. Es fenomenal, así que lo está haciendo muy bien. Está siendo reconocida en todo el mundo. Tenemos mucho talento de primer nivel aquí. Obviamente, [Robert] Lewandowski también acaba de unirse. Los jugadores quieren estar aquí, y eso es una señal de cuánto ha crecido la liga».

    Puede que Lewandowski esté en el equipo el año que viene. Puede que Messi también esté allí. Cambiarán muchas cosas de aquí al próximo All-Star Game, sobre todo con la liga disputando una temporada exprés en 2027 antes de un cambio de calendario para ajustarse al calendario actual de Europa.

    Entonces, ¿importa? El partido en sí, quizá no tanto como le gustaría a la MLS. La semana que lo rodea, sin embargo, sí. Sigue siendo un honor para los jugadores, un escaparate para aficionados y patrocinadores, y una oportunidad poco habitual para que los responsables de tomar decisiones en la liga se reúnan en un mismo lugar. Puede que el resultado se olvide casi de inmediato, pero el evento cumple una función que va mucho más allá.

    Los debates continuarán, como ocurre en torno a cada All-Star Game. Pero mientras los jugadores quieran estar allí, los aficionados encuentren algo que merezca la pena ver y la MLS pueda usar la semana para seguir avanzando, el All-Star Game tendrá un lugar tanto en el deporte estadounidense como en la cultura futbolística de Estados Unidos.

    «Muchos jugadores de la liga quieren estar aquí», dice Moreira, «así que tienes que disfrutar, representarlos y simplemente disfrutar del momento. Ves a estos otros chicos y puedes pasar muchísimo tiempo con ellos, así que es bonito verlos fuera de eso.

    «Con todo el tema del marketing, siento que la liga merece muchísimo, muchísimo más. Todo el mundo aquí está dando lo mejor de sí para poner a la liga en lo más alto del mundo».


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