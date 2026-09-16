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«Queremos llegar tan lejos como podamos»: Keith Andrews deja claras las intenciones del Brentford de conquistar un título tras una sufrida victoria en la Carabao Cup ante el Reading
El Brentford se asegura el pase a la cuarta ronda
Wilson abrió el marcador antes de que se cumplieran los tres minutos y Carvalho dobló la ventaja en el tiempo añadido de la primera parte, con ambos goles creados por Dango Ouattara. Paudie O'Connor recortó distancias con un cabezazo en la segunda mitad para preparar un final tenso, aunque los visitantes resistieron. La victoria por 1-2 a domicilio aseguró el pase sin sobresaltos a la cuarta ronda para el equipo de Andrews.
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Andrews apunta a seguir avanzando en la copa
Tras una actuación contundente en el Select Car Leasing Stadium, el entrenador dejó clara la ambición de su equipo de llegar lejos en la competición de esta temporada. Andrews dijo: "Nos lo tomamos muy en serio en la ronda anterior y lo hemos vuelto a hacer esta noche. Es una competición importante para nosotros, queremos llegar lo más lejos posible. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo. Vamos a ir a por ella con todo lo que podamos."
Una actuación dominante demuestra la profundidad
La noche resultó especialmente memorable para Carvalho, que marcó su regreso tras una lesión del ligamento cruzado sufrida en noviembre de 2025 con un remate certero. El Brentford fue muy superior a lo que sugiere el marcador, controló el 70,9 por ciento de la posesión y acumuló 3,21 goles esperados (xG). Mikkel Damsgaard llevó el peso del juego con cuatro ocasiones creadas en el último tercio, mientras que Igor Thiago aportó un impulso ofensivo extra desde el banquillo.
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Se acercan los próximos rivales de la copa
Tras haber caído en cuartos de final en las dos temporadas anteriores, el Brentford conocerá a su próximo rival en el sorteo de la cuarta ronda de la noche del miércoles. Ese impulso copero proporciona una plataforma vital para que el club de la capital mantenga la regularidad tanto en la liga nacional como en la copa. Andrews espera que el regreso de jugadores clave tras lesión permita conservar una profundidad de plantilla crucial ante un calendario cargado de partidos.
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