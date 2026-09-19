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«Queremos jugadores sin dudas»: Mauricio Pochettino responde después de que Noahkai Banks rechace a la selección de Estados Unidos para representar a Alemania
Banks toma su decisión internacional
El adolescente del Augsburgo Banks ha comprometido oficialmente su futuro internacional con Alemania, lo que supone un golpe para la selección masculina de Estados Unidos. El defensa de 19 años presentó recientemente un cambio único para incorporarse a la selección alemana sub-21.
Nacido en Honolulu de padre estadounidense y madre alemana, Banks pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Europa. Anteriormente representó a Estados Unidos a nivel juvenil e incluso recibió una convocatoria con la absoluta para los amistosos contra Corea del Sur y Japón en septiembre de 2025. Sin embargo, el cotizado central nunca llegó a debutar con la selección absoluta de las Barras y Estrellas. Su decisión pone fin a una larga persecución por parte del seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Pochettino.
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Pochettino exige compromiso total
Pochettino reveló que Banks le llamó personalmente para confirmarle su decisión final. Aunque el técnico argentino valoró la transparencia del joven, subrayó la importancia de una dedicación absoluta a la selección nacional.
«Sí, nos llamó. Dijo: “He decidido decantarme por Alemania”», explicó Pochettino, tal y como recoge CBS Sports. «Esa es una situación con la que tenemos que lidiar. Queremos jugadores que muestren compromiso, pero el compromiso no es del 50 por ciento. Es del 200 por ciento, pero está bien.
«Fue honesto porque cada vez que contactamos con él con la posibilidad de que se uniera a nosotros, decía: “No, todavía tengo dudas. No sé si quiero elegir a Estados Unidos o Alemania”, y fue honesto».
Ningún jugador es más grande que el escudo.
La selección masculina de Estados Unidos atraviesa actualmente un cambio generacional, y Pochettino está decidido a construir una plantilla totalmente entregada a la causa. Dejó un apasionado recordatorio del honor que supone representar a Estados Unidos.
«Queremos jugadores que no tengan ninguna duda», afirmó Pochettino. «Queremos jugadores comprometidos y deseando jugar por el escudo y por nosotros, y eso es lo más importante. Por supuesto, es algo con lo que tenemos que lidiar porque estamos en un país en el que eso pasa a menudo, pero creo que esa organización es muy fuerte.
«U.S. Soccer es una organización que está por encima de cualquier jugador, cualquier nombre, cualquier nacionalidad doble, y creo que lo más importante es que el jugador no tenga ninguna duda cuando se una a nosotros, que no haya ninguna duda de que quiere morir por esa oportunidad».
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Siguiendo de cerca a la próxima generación de estrellas
Con Banks ya descartado como opción, Pochettino ha vuelto rápidamente su atención a evaluar su reserva de talento nacional. El viernes asistió al derbi de Nueva York junto al exentrenador del Manchester City Pep Guardiola.
El seleccionador de Estados Unidos vio cómo los New York Red Bulls lograban una victoria por 1-0 sobre el New York City FC. Siguió de cerca a Matt Freese, del NYCFC, que fue el portero titular de Estados Unidos en el Mundial.
Y, lo que es más importante, Pochettino también observó a los adolescentes del RBNY Julian Hall y Adri Mehmeti, ambos aún sin internacionalidades. Los dos, considerados proyectos muy prometedores, tienen doble nacionalidad, lo que significa que la Federación de Fútbol de Estados Unidos estará ansiosa por asegurar su compromiso antes de que otras selecciones se adelanten.
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