El adolescente del Augsburgo Banks ha comprometido oficialmente su futuro internacional con Alemania, lo que supone un golpe para la selección masculina de Estados Unidos. El defensa de 19 años presentó recientemente un cambio único para incorporarse a la selección alemana sub-21.

Nacido en Honolulu de padre estadounidense y madre alemana, Banks pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Europa. Anteriormente representó a Estados Unidos a nivel juvenil e incluso recibió una convocatoria con la absoluta para los amistosos contra Corea del Sur y Japón en septiembre de 2025. Sin embargo, el cotizado central nunca llegó a debutar con la selección absoluta de las Barras y Estrellas. Su decisión pone fin a una larga persecución por parte del seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Pochettino.