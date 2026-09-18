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«Queremos jugadores sin dudas»: Mauricio Pochettino acepta la decisión de Noahkai Banks de jugar con Alemania mientras el seleccionador de Estados Unidos exige un compromiso «del 200 por ciento» de los jugadores
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La decisión de Banks
Banks oficializó el viernes su compromiso con Alemania al tramitar un cambio único para unirse a la sub-21 alemana en este parón internacional. Tramitar ese cambio garantiza que no podrá seguir con la selección masculina de Estados Unidos, a la que se unió para una concentración absoluta en 2025 después de jugar con Estados Unidos a nivel juvenil.
La decisión del joven defensa de representar a Alemania supone un golpe para la selección masculina de Estados Unidos, que claramente está renovando la posición de central. Pochettino asegura que lo entiende, eso sí, y que le parece bien perder a un jugador que nunca estuvo del todo comprometido con jugar para Estados Unidos.
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Lo que dijo Pochettino
«Nos llamó», dijo Pochettino. «Dijo: “He decidido ir con Alemania”. Sí, es una situación con la que tenemos que lidiar. Queremos jugadores que demuestren compromiso, pero el compromiso no es del 50 %; es del 200 %.
«Fue honesto porque cada vez que contactamos con él con la posibilidad de que se uniera a nosotros, decía: “No, sigo teniendo dudas, no sé si quiero elegir a Estados Unidos o a Alemania”. Fue honesto y queremos jugadores sin dudas. Queremos jugadores que se comprometan y que estén deseando jugar por el escudo y jugar con nosotros”».
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Batson opina
El director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, también reflexionó sobre la decisión de Banks y sobre la captación de jugadores con doble nacionalidad en general. Esos procesos, dijo Batson, rara vez son sencillos, pero la esperanza siempre es la misma: tener un programa lleno de jugadores apasionados por la USMNT.
«Queremos jugadores que quieran representar a su país y representar a U.S. Soccer, y nuestro trabajo es darles la mejor plataforma para hacerlo», dijo Batson. «Sabemos que hay millones de niños que se despiertan cada día en este país y están deseando jugar para su selección nacional, y nuestro trabajo es crear un entorno en el que puedan prosperar.»
«Sé que, vivas donde vivas en el mundo, si quieres representar a Estados Unidos, quieres darlo todo y eres lo bastante bueno para jugar, te queremos. Nuestro trabajo es crear un entorno para poder detectar a esos jugadores, poder involucrarlos con las selecciones juveniles, poder ofrecerles oportunidades de jugar al más alto nivel del fútbol juvenil y, en última instancia, con suerte, representar a su país.»
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¿Qué viene después?
Ya oficialmente sin Banks, la USMNT afrontará la próxima ventana internacional con una convocatoria de 28 jugadores que incluye a ocho adolescentes, encabezados por la estrella emergente Cavan Sullivan. Estados Unidos se medirá a Perú para abrir la ventana internacional antes de enfrentarse a Chile, México y Canadá a lo largo de la serie de cuatro partidos.
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