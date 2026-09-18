Banks oficializó el viernes su compromiso con Alemania al tramitar un cambio único para unirse a la sub-21 alemana en este parón internacional. Tramitar ese cambio garantiza que no podrá seguir con la selección masculina de Estados Unidos, a la que se unió para una concentración absoluta en 2025 después de jugar con Estados Unidos a nivel juvenil.

La decisión del joven defensa de representar a Alemania supone un golpe para la selección masculina de Estados Unidos, que claramente está renovando la posición de central. Pochettino asegura que lo entiende, eso sí, y que le parece bien perder a un jugador que nunca estuvo del todo comprometido con jugar para Estados Unidos.