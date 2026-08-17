Mientras las estrellas consagradas brillaban, el foco también recayó sobre los debutantes. Bruno Guimaraes recibió grandes elogios de su nuevo capitán tras una actuación combativa y serena junto al joven Myles Lewis-Skelly. «Creo que ha sido increíble desde el primer momento», dijo Odegaard sobre el brasileño. «Ha llegado aquí y parece una parte totalmente natural del equipo, aunque hayamos tenido algunos grandes enfrentamientos en el pasado.

«Ha sido una parte muy natural del equipo y se ve su calidad sobre el campo, es muy bueno con el balón, pero también es un luchador y recupera el balón».

Christos Tzolis estuvo igual de impresionante, sirviendo los goles de Havertz y Odegaard a ambos lados del descanso. Odegaard añadió sobre el nuevo extremo: «Christos [Tzolis] también, por la izquierda, ha dado dos asistencias hoy y ha firmado una gran actuación. Creo que todo el mundo estuvo bien hoy, así que fue bueno verlo».



