«¡Queremos ganarlo todo!» - Kai Havertz lanza el guante mientras el campeón de la Premier League, el Arsenal, apunta a un botín histórico

El delantero del Arsenal Havertz ha dejado claro que el gigante del norte de Londres no se conforma con un solo título. Después de poner fin la pasada temporada a una espera de 22 años para conquistar la Premier League, el Arsenal ha arrancado la nueva campaña de forma brillante, al derrotar al Manchester City para levantar la Community Shield antes de superar con comodidad al Coventry City por 3-0 en su estreno liguero.

Al reflexionar sobre las ambiciones del club para esta temporada, Havertz destacó la confianza que se respira en el Emirates Stadium. «Cuando pruebas lo que es ganar un título, quieres volver a hacerlo, y tenemos un equipo que puede competir por todos los títulos posibles. El año pasado solo hubo uno, pero este año queda mucho más por venir y queremos ganarlo todo», declaró el internacional alemán en una entrevista con Sky Sports.