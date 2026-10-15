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«¿Queréis matar a un jugador?»: El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, carga furioso contra la Federación Española de Fútbol y cuestiona el momento de la sanción a Vinicius Jr tras la victoria por 4-3 ante la Roma
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El técnico portugués critica duramente el momento elegido para la actuación disciplinaria
El técnico portugués criticó a la federación española de fútbol después de que confirmara una sanción de cuatro partidos para su estrella brasileña poco antes del duelo de Champions League contra su antiguo club en el Stadio Olimpico. La sanción en la competición nacional se impuso tras un altercado con Nathan Saliba en el que hubo un tirón de pelo durante la victoria por 1-0 ante el Villarreal del sábado. Después, el entrenador boicoteó la rueda de prensa posterior al partido.
Pese al impacto de la noticia, los blancos remontaron dos goles de desventaja, con tantos en los últimos minutos de Carlos Espi, Endrick y Antonio Rudiger que sellaron una emocionante victoria por 4-3.
Un anuncio previo al partido desata la furia en la banda
La furia de Mourinho estalló cuando el veredicto del comité disciplinario llegó al autobús del equipo apenas dos horas antes del inicio del partido contra el conjunto de Gian Piero Gasperini. La decisión de última hora pareció romper la concentración de Vinicius, que perdió el balón en la jugada que precedió al segundo gol de los locales y fue sustituido inmediatamente después de que Donyell Malen marcara su segundo tanto en el minuto 57.
Tras la asombrosa remontada de su equipo, Mourinho cuestionó el momento en que se comunicó la decisión: «¿Os parece normal que un jugador de un equipo español, que tiene que disputar un partido importante también para el fútbol español, se entere dos horas antes del encuentro de que le han impuesto una sanción de cuatro partidos?
»¿No podían hacerlo mañana por la mañana? ¿Tenemos que venir en autobús y enterarnos, casi al llegar al estadio, de que Vinicius tiene una sanción de cuatro partidos? Ahora hacen las cosas sin vergüenza. Ahora ya ha salido todo a la luz. Un jugador tiene que enterarse dos horas antes del partido de que tiene una sanción de cuatro partidos. Un equipo español que ha conseguido tres puntos para el fútbol español, para la clasificación, para el prestigio del fútbol español. ¿Queréis hundir a un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal».
- Pressinphoto
Un tirón de pelo acarrea una dura sanción
El incidente ante el Villarreal se produjo después de que Vinicius entrara en el minuto 52 y creyera haber duplicado la ventaja del Madrid. Sin embargo, el árbitro anuló el gol y expulsó al extremo tras revisar la jugada en el monitor a pie de campo. Posteriormente, el comité de disciplina de la federación española sancionó al delantero con dos partidos por «comportarse de forma violenta ... (cuando) no estaba en disposición de disputar el balón», además de otros dos encuentros por «protestas» al equipo arbitral. Tras reconocer su costoso error, el extremo recurrió a las redes sociales para disculparse y dijo que pedía «perdón al equipo y a los aficionados [del Madrid]».
Una costosa sanción precede al Clásico
La victoria en la capital italiana, marcada por el hecho de que Kylian Mbappe se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos de Champions League a los 27 años, supone un impulso valioso para un Madrid que se mantiene en la lucha por los primeros puestos. Sin embargo, la ausencia de Vinicius en la competición nacional plantea a Mourinho un importante problema táctico antes de una exigente serie de partidos de La Liga, que comenzará ante el Sevilla el 18 de octubre y continuará con un Clásico frente al Barcelona el 25 de octubre. El referente del Real Madrid tampoco podrá disputar otros dos encuentros de liga el mes que viene: se perderá el partido contra el Racing Santander del 1 de noviembre y la visita al Valencia seis días después.
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