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«¡Quédate y lucha!» - Jack Wilshere insta a la joven promesa del Arsenal Myles Lewis-Skelly a rechazar el interés del Manchester United
El objetivo del Manchester United es la joven promesa de Hale End
Según The Independent, el United sigue de cerca al versátil defensa de 19 años Lewis-Skelly para aportar competencia a Luke Shaw en el lateral izquierdo. Después de conquistar el título de la Premier League y ser titular en la final de la Champions League de la pasada temporada, las brillantes perspectivas del joven han llamado la atención de los rivales nacionales del Arsenal. Aunque Riccardo Calafiori sigue siendo la primera opción de Arteta, la calidad y el enorme potencial de Lewis-Skelly han llevado a la directiva del Manchester United a plantearse un movimiento en el mercado de verano.
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Wilshere elogia el carácter y la resiliencia
El exentrenador del Arsenal sub-18 Wilshere ha instado a Lewis-Skelly a quedarse en el norte de Londres y pelear por un puesto en el primer equipo.
En declaraciones a Sky Sports, Wilshere elogió la evolución del joven. Dijo: "El año pasado fue interesante de ver para Myles porque creo que probablemente nunca había experimentado eso. Durante toda su etapa en la academia, tanto él como Ethan Nwaneri probablemente siempre fueron los mejores jugadores de su grupo de edad. La academia ha hecho un trabajo realmente bueno dándole el desafío adecuado en el momento adecuado, pero de repente se encontró con algo de adversidad. Me alegré mucho por Myles por la forma en que lo gestionó".
Wilshere añadió: "Olvídate de la calidad y de todo eso, lo que más me gusta de Myles es su carácter y su personalidad, y nunca ha dejado que eso se pierda. Cuando lo veía por la tele, a veces enfocaban a Myles en el banquillo y seguía animando en todo momento. Tiene una personalidad que quiere sentirse querida y también da mucho cariño.
"Obviamente encontró su sitio al final de la temporada jugando la final de la Champions League, en mi opinión, en su mejor posición. Me gustaría verlo quedarse y pelear por ello porque creo que es lo bastante bueno como para encontrar su sitio en ese equipo. Creo que puede hacerlo".
Pronostican un futuro exitoso para el Arsenal
Wilshere también mostró su confianza en que la plantilla de Arteta seguirá progresando tras su derrota en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League.
Al hablar de la ambición del club, Wilshere afirmó: «No tenía ninguna duda de eso, conociendo a Mikel como le conozco y habiendo tenido además la suerte de pasar algo de tiempo allí cuando estaba con el Sub-18, pero también un poco antes cuando estaba entrenando. Ver las exigencias que marca y el hambre que tiene por intentar mejorar el club y devolverlo a donde cree que pertenece, lo ha hecho.
«Ha ganado la Premier League y no tenía ninguna duda. Vi la mirada de Mikel durante la final de la Champions League, eso realmente le dolió y supe que iba a querer mejorar otra vez, volver a intentarlo. Probablemente haya una oportunidad para que el Arsenal vaya a por ello y gane la liga el año que viene, intente construir a partir de eso y luego quizá la Champions League».
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Partidos de pretemporada y defensa del título
El Arsenal sigue intensificando su preparación de pretemporada con amistosos ante Real Betis, Borussia Dortmund y Como. El vigente campeón de la Premier League afronta su primera prueba real en la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto. Resolver el futuro de Lewis-Skelly sigue siendo una prioridad importante para la directiva antes de que el Arsenal inicie la defensa de su título de la Premier League contra el recién ascendido Coventry City cinco días después.
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