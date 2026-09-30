El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, cree que Kane está a las puertas de la inmortalidad futbolística y pronostica que el delantero alcanzará en poco tiempo la barrera de los 100 goles con su país. Kane suma actualmente 87 goles tras su último tanto en una victoria por 2-0 en la Nations League sobre la República Checa, lo que le sitúa en la octava posición de la clasificación histórica de goleadores internacionales. Solo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ali Daei han superado alguna vez la marca de los 100 goles en el fútbol masculino.

El técnico alemán está convencido de que su delantero franquicia tiene la eficacia necesaria para cerrar rápidamente la brecha restante de 13 goles. Al hablar de la persecución del centenar, Tuchel señaló: «Se está acercando. Volvió a marcar. Le faltan 13 goles». Cuando le preguntaron si realmente espera que el jugador de 33 años alcance esa cifra histórica, el exentrenador del Bayern de Múnich fue contundente en su respuesta: «Trece partidos. No van a salir más Harry Kane, antes que nada. Es un goleador del máximo nivel».