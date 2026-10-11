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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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«Qué vergüenza»: después de Marcelo y Xavi, la expulsión de Vinicius deja al descubierto la doble moral de los árbitros españoles

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Gavi
Vinicius Junior
D. Ceballos
FEATURES
España
Brasil

Mujica, expulsado en la imagen: hechos similares y decisiones diferentes

La expulsión de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, ante el Villarreal ayer en la octava jornada de LaLiga provocó una enorme polémica en torno a la decisión del árbitro Isidro Díaz de Mera, después de que trajera a la memoria otro episodio prácticamente idéntico que había favorecido al Real Madrid en la temporada 2020-2021.

El partido de ayer, que el Real Madrid ganó 1-0 con un gol de Yan Diomande, dejó una situación arbitral poco habitual: fue la primera vez que el VAR anula un gol y, al mismo tiempo, se expulsa al autor de ese gol.

Vinicius tiró del pelo de Nathan Salibá, jugador del Villarreal, cerca del centro del campo mientras los futbolistas corrían persiguiendo la jugada que terminó con un segundo gol del Madrid obra del propio brasileño, antes de que la escena diera un giro con su expulsión por tarjeta roja directa.

Lo que hizo Vinicius Junior no parece defendible ni por parte del Real Madrid ni de su afición, pero todas las preguntas giran en torno a si el brasileño merecía o no la tarjeta roja directa.

  • Informe del árbitro del partido: Vinicius y la conducta violenta

    El diario Mundo Deportivo reveló los detalles del informe del árbitro del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, en lo relativo a la acción de Vinicius, donde escribió que el jugador merengue tiró del pelo de Saliba sin que hubiera ninguna disputa del balón entre ambos, lo que ha desatado las especulaciones sobre la duración de la sanción que se espera para la estrella del Real Madrid.

    Fueron los árbitros del videoarbitraje quienes avisaron al árbitro De Mira de la acción, después de que este hubiera concedido el gol a favor de Vinicius, ya que le advirtieron de la existencia de una falta que se encuadra en el apartado de "conducta violenta".

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  • 6 años atrás: el incidente de Marcelo

    El sitio okdiario señaló: "La expulsión de Vinicius trajo a la memoria una acción similar que sufrió Marcelo, pero que en su momento quedó sin sanción. En el partido entre el Real Madrid y el Alavés en noviembre de 2020, Laguardia le tiró del pelo a Marcelo dentro del área del Alavés, en una jugada que merecía un penalti y una expulsión clara, pero el videoarbitraje no intervino".

    Y explicó: "Marcelo cayó al suelo durante un ataque del Real Madrid, mientras el árbitro dejaba seguir el juego, entre las protestas del lateral brasileño, que no podía creer lo que había ocurrido. Era una jugada que merecía tarjeta roja directa, decisión que sí se aplicó en acciones similares posteriores, como ocurrió con Vinicius".

    El mismo medio comentó: "Aquí se aprecia la diferencia de criterios. No hay duda de que la decisión fue correcta en el caso de Vinicius, pero la acción de Marcelo fue ignorada entonces. Cordero Vega era el árbitro de campo, mientras González González se encargaba del videoarbitraje".

    Además, apuntó que el partido entre el Madrid y el Alavés se disputó durante el periodo de restricciones de público por la pandemia de coronavirus, y que entonces el Real Madrid perdió 1-2.

    El diario AS publicó el vídeo de la acción de Marcelo y señaló: "El Real Madrid recuerda un precedente antiguo: el tirón de pelo a Marcelo que no fue penalti pese a la existencia del VAR".

    Y añadió: "Tras la anulación del gol de Vinicius, muchos aficionados del Real Madrid recordaron esta acción que sufrió el jugador brasileño ante el Alavés en 2020".

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  • Marcelo: Qué vergüenza

    En una conferencia de prensa posterior dedicada a repasar el trabajo de la tecnología del vídeo, Clos Gómez, responsable del proyecto del VAR en España, explicó que la imagen que mostró la acción de Marcelo no estaba disponible para los árbitros en el momento del partido.

    Según recogió el sitio El Español, declaró: "Todas las cámaras utilizadas en la producción televisiva están disponibles para el sistema del VAR, pero hay excepciones; a veces hay cámaras que no tienen conexión para transmitir la imagen a la producción televisiva. Eso ocurrió en el partido, y durante el descanso apareció una toma que nosotros no teníamos y, por tanto, no se pudo analizar".

    Gómez añadió que el tirón de pelo se sanciona según su intensidad: "Si es leve, se señala falta y se muestra amarilla; pero si es más fuerte, exige tarjeta roja, esté el balón en juego o no".

    Por su parte, Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, dijo que la cámara que captó la toma no formaba parte del sistema de emisión que llega a la sala del VAR durante el partido, y que la productora recuperó la imagen y la emitió posteriormente. Añadió que el hecho de que no llegara a la sala de vídeo no afectó a su trabajo, según sus palabras.

    En cuanto a Marcelo, le dijo entonces al árbitro durante el partido, según la conversación que reveló la cadena Movistar en aquel momento, y que recogió AS: "¡Me ha tirado del pelo, hombre! Me ha tirado del pelo". El árbitro le respondió: "Solo te ha puesto las manos encima" y siguió corriendo, a lo que Marcelo contestó: "Qué vergüenza".

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  • Gavi y Ceballos: otro incidente polémico sin tarjetas

    En la final de la Supercopa de España 2023, en la que el Barcelona venció 3-1 al Real Madrid en Riad a mediados de enero de 2023, los últimos instantes vivieron otro incidente en el que el árbitro no intervino con ninguna decisión.

    Después de que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea señalara un tiro libre a favor del Barcelona, Gavi agarró el balón para detener el juego, por lo que Ceballos le tiró con fuerza del pelo al jugador del Barcelona desde atrás. Gavi respondió empujándolo, y Robert Lewandowski y Jules Koundé intervinieron para calmar la situación, mientras que Vinicius Junior también se sumó a la trifulca.

    El árbitro no percibió la acción original, y se limitó a dirigir una advertencia verbal a los jugadores sin mostrar ninguna tarjeta amarilla o roja, pese a la existencia de la tecnología del VAR

  • Un caso similar: suspensión para Mujica

    En contraste, la Liga vivió un caso muy parecido al de Vinicius en la jornada 37 de la temporada pasada, también por un tirón de pelo, durante el partido entre Levante y Mallorca. En esa ocasión, Mojica, que entonces jugaba en el Mallorca, le tiró del pelo al delantero del Levante, Brugui, después de que este cayera al suelo. El jugador colombiano fue expulsado, al igual que Brugui, quien se revolvió y le respondió con una bofetada.

    Mojica fue sancionado con dos partidos por "conducta violenta" contra un rival fuera del marco del juego, es decir, sin que ambos estuvieran disputando el balón, algo que podría apuntar a la sanción que se espera para Vinicius.


    Mojica se perdió el final de la temporada pasada y, tras su traspaso este curso al Getafe, también se ausentó del primer partido de la presente temporada ante el Deportivo Alavés.

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