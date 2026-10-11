La expulsión de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, ante el Villarreal ayer en la octava jornada de LaLiga desató una gran polémica en torno a la decisión del árbitro Isidro Díaz de Mera, después de que trajera a la memoria otro episodio prácticamente idéntico que había favorecido al Real Madrid en la temporada 2020-2021.
El partido de ayer, que el Real Madrid ganó 1-0 con un gol de Yan Diomande, fue testigo de una situación arbitral poco habitual: la primera vez que el VAR anula un gol y, al mismo tiempo, expulsa al autor del mismo.
Vinicius tiró del pelo a Nathan Salibá, jugador del Villarreal, cerca del centro del campo mientras los futbolistas corrían siguiendo la jugada que acabó con un segundo gol del Madrid marcado por el brasileño, antes de que el escenario cambiara por completo con su expulsión mediante tarjeta roja directa.
Lo que hizo Vinicius Junior no parece defendible por parte del Real Madrid ni de su afición, pero todas las preguntas giran en torno a si el brasileño merecía o no la tarjeta roja directa.