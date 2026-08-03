La actividad de Arsenal en este mercado de verano ya ha dejado la llegada de Tzolis en una operación de 34 millones de libras, y el futbolista de 24 años está decidido a demostrar que puede consolidarse en la banda izquierda. Pese a la intensa especulación en torno a un posible traspaso récord en el fútbol británico por Vinicius Jr, Tzolis está centrado únicamente en su propio desarrollo a las órdenes de Arteta.

«Obviamente, tengo confianza en mí mismo como jugador, así que no pienso en el futuro ni en lo que hará el club en esta posición», declaró Tzolis a los periodistas cuando fue preguntado por la posible llegada de más competencia. «Pienso en cómo mejorar y adaptarme lo más rápido posible al club porque tengo la oportunidad de entrenar directamente con el equipo desde el inicio de la temporada, jugar los partidos amistosos y luego disputar los oficiales.

«Es una oportunidad para jugar directamente desde el principio y luego depende de mí mostrar mis cualidades y lo que puedo aportar al equipo. Estoy bastante seguro de que lo demostraré en los próximos partidos».