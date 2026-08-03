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¡Que venga Vinicius Jr! El nuevo extremo del Arsenal, Christos Tzolis, lanza un mensaje desafiante a Mikel Arteta mientras el Arsenal estudia un acuerdo récord por la superestrella del Real Madrid
Tzolis, listo para el desafío del Emirates
La actividad de Arsenal en este mercado de verano ya ha dejado la llegada de Tzolis en una operación de 34 millones de libras, y el futbolista de 24 años está decidido a demostrar que puede consolidarse en la banda izquierda. Pese a la intensa especulación en torno a un posible traspaso récord en el fútbol británico por Vinicius Jr, Tzolis está centrado únicamente en su propio desarrollo a las órdenes de Arteta.
«Obviamente, tengo confianza en mí mismo como jugador, así que no pienso en el futuro ni en lo que hará el club en esta posición», declaró Tzolis a los periodistas cuando fue preguntado por la posible llegada de más competencia. «Pienso en cómo mejorar y adaptarme lo más rápido posible al club porque tengo la oportunidad de entrenar directamente con el equipo desde el inicio de la temporada, jugar los partidos amistosos y luego disputar los oficiales.
«Es una oportunidad para jugar directamente desde el principio y luego depende de mí mostrar mis cualidades y lo que puedo aportar al equipo. Estoy bastante seguro de que lo demostraré en los próximos partidos».
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Arteta planea un movimiento récord por Vinicius
Mientras Tzolis está demostrando su valía sobre el terreno de juego, el Arsenal estaría trabajando en una operación que rompería el récord de fichajes de la Premier League. Según se informa, Arteta se ha implicado personalmente en la persecución de Vinicius, manteniendo conversaciones directas con el internacional brasileño para exponerle su visión. Los informes sugieren que el Real Madrid ha fijado un precio récord de 150 millones de euros por el extremo.
El interés llega en medio de un desacuerdo contractual en el Bernabéu, con el Real Madrid supuestamente dispuesto a hacer caja con el jugador de 26 años en lugar de arriesgarse a perderlo por una cantidad menor más adelante en su contrato. Arteta se ha mostrado evasivo cuando se le ha preguntado por esos vínculos, pero ha admitido que el club sigue activo en el mercado.
Inicio soñado para la internacional griega
Tzolis dejó su huella de inmediato en el Arsenal al marcar en su debut en una victoria por 4-1 sobre el Girona. Tras el partido, Arteta no tardó en elogiar a su nuevo fichaje griego por su perfecta integración en el entorno del primer equipo y la buena conexión que ya ha construido con la plantilla.
«Estoy muy contento con él. Antes que nada, por la manera en que se ha adaptado al club, al equipo», declaró Arteta a la web oficial del club. «La conexión que ya ha generado con los chicos. Creo que os va a encantar el jugador. Es un jugador muy directo. Tiene la portería entre ceja y ceja. Creo que se asocia realmente bien.
«Tiene muchas similitudes con Leo [Trossard] en muchas de las cosas que puede hacer y en los espacios que puede ocupar. Y luego está la ética de trabajo que tiene. Es un chico que también llega con muchísima hambre y quiere demostrarlo. Es un sueño para él y nosotros estamos aquí para ayudarle».
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Hambre de éxito al más alto nivel
Para Tzolis, el fichaje por el Arsenal representa una segunda oportunidad para brillar en la máxima categoría inglesa tras una etapa anterior en el Norwich City, donde debutó en la Premier League en 2021 contra el Arsenal. El extremo no se hace ilusiones sobre la magnitud del reto que le espera, pero cree que está en el lugar perfecto para alcanzar todo su potencial.
«Es una gran oportunidad ser jugador de un equipo de este nivel porque es uno de los mejores del mundo... Eso me hace muy feliz por estar aquí y también me da más hambre para seguir desarrollándome», explicó Tzolis. «Creo que estoy en el club adecuado para desarrollarme y alcanzar el máximo nivel. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad y quiero aprovecharla».
Concluyó: «Ahora me siento más preparado para estar en la Premier League. Creo que tomé la decisión correcta después del Norwich. Me desarrollé, mejoré mucho. No soy el mismo jugador que era en el Norwich. Lo noto en mi cuerpo y también en mi mentalidad. Ahora es mi momento para demostrar que estoy preparado y que soy capaz de jugar en la Premier League».
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