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«Qué tonto he sido... Lo siento». Julian Nagelsmann se disculpó con un jugador de Alemania tras el consejo de su esposa Lena
La crítica táctica se vuelve personal
Tras la ajustada victoria de Alemania 2-1 ante Ghana en amistoso, Nagelsmann generó polémica al cuestionar la implicación de Undav, pese a que el delantero marcó el gol del triunfo. El técnico apuntó que, pese a que el jugador de 29 años fue eficaz entrando desde el banquillo en los últimos minutos ante rivales cansados, le costaría mantener esa influencia como titular. Sus palabras reabrieron el debate sobre el papel de Undav en la selección, especialmente tras su brillante racha en la Bundesliga, con 18 goles y cinco asistencias esta temporada.
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Nagelsmann reconoce su error ante la opinión pública
El seleccionador alemán admitió que, tras reflexionar sobre sus palabras en la rueda de prensa posterior al partido, se disculpó con el delantero. Reconoció que su frustración por las preguntas repetitivas le llevó a comentar de forma imprudente las limitaciones del jugador.
En declaraciones a MagentaTV sobre la llamada privada que le hizo al jugador del Stuttgart, Nagelsmann dijo: «No estuvo bien; fui demasiado directo. Le dije: “Fue una estupidez por mi parte, lo siento”. Al día siguiente me disculpé directamente con Deniz. Afortunadamente, lo aceptó y todo quedó bien. En ese momento me irritaron las muchas preguntas repetidas sobre el mismo tema».
La influencia de una esposa
Las opciones de Undav de asumir un papel más destacado se han visto reforzadas por su impresionante palmarés internacional, con cuatro goles en solo siete partidos internacionales desde su debut contra Francia. Nagelsmann admitió que su esposa, Lena, desempeñó un papel clave en su decisión de pedir disculpas, actuando como consejera en lo relativo a su conducta pública.
Aunque antes había sugerido que la suplencia de Undav era fija, ahora el técnico ha abierto la puerta a un cambio en la jerarquía y ha añadido: «Ella me refleja muy bien y, naturalmente, me dice a la cara cuando algo no ha estado bien. Por ejemplo, Deniz Undav. Le dije que le llamaría, y ella me dijo: “Sí, yo también te aconsejaría que lo hicieras”. Eso lo resume todo. El papel de Undav puede cambiar, como el de todos los jugadores».
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La lucha por un puesto en el once inicial
El gran nivel de Undav en club y selección presiona a Nagelsmann a revisar su esquema táctico. Alemania cerrará su preparación con amistosos ante Finlandia a finales de mayo y frente a Estados Unidos el 6 de junio, pruebas definitivas para que Undav muestre que puede aguantar 90 minutos como referente ofensivo. Estos duelos preceden el debut en el Grupo E del Mundial, donde se medirá a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.