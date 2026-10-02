La otra petición que no se cumplió fue el fichaje de un central. El Real Madrid firmó a Konaté, pero Mourinho quería reforzar la zaga aún más, después de que esta hubiera sido uno de los puntos débiles más evidentes del equipo en los años anteriores.

El club había estudiado la posibilidad de abrir hueco a otro defensa en caso de que se marchara alguno de los jugadores, pero finalmente las cosas no se movieron.

Raúl Asencio se lesionó y permaneció en la lista del equipo, y el mercado de fichajes se cerró sin la incorporación del central adicional que el técnico había reclamado.

Y es precisamente en el eje de la defensa donde aparece la primera señal que invita a volver sobre la lista de peticiones de Mourinho.

Las lesiones golpearon concretamente a la zaga: Asencio todavía no ha podido disputar su primer partido a las órdenes del técnico, y ahora afronta una ausencia que oscila entre dos y cuatro meses por una fractura en el peroné, mientras que Konaté y Militão también sufren problemas físicos.

Las opciones parecen limitadas en esta posición, sobre todo con Huijsen sancionado para el próximo partido por su expulsión en el derbi. Pero el debate más interesante quizá esté en el centro del campo.

En uno de los primeros partidos de la temporada, Mourinho recurrió a situar a Trent Alexander-Arnold en esa posición junto a Valverde, en un experimento que terminó en un claro fracaso.

Y temporada tras temporada, parece que todos los que están fuera del club ven un problema común en la forma de construir la plantilla del equipo, mientras que desde dentro del club no parece existir tal problema.

El técnico portugués dispone de una plantilla con un enorme talento, y él mismo defendió públicamente las cualidades de sus jugadores de centro del campo y de defensa.

Aun así, no se puede ignorar que, si el Real Madrid hubiera ejecutado todas las peticiones del técnico portugués, Mourinho dispondría ahora de jugadores adicionales que podrían haber tenido un papel fundamental en el devenir de la temporada.