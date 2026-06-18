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¿Qué tiene que ver Portugal? Tuchel se mete en un lío

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R. Martinez
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La negativa del alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, a cantar el himno nacional en el Mundial 2026 ha generado una gran polémica en Inglaterra.

Contrasta con la actitud del seleccionador español, Roberto Martínez, que entona el himno portugués con entusiasmo.

Como informó el diario «AS», Tuchel anunció antes del Inglaterra-Croacia de la primera jornada que no cantaría «God Save the King».

Dado el historial de tensiones políticas y deportivas entre Alemania e Inglaterra, la noticia se propagó con rapidez y desató una tormenta mediática en la prensa británica.

Durante el himno ante Croacia, los fotógrafos dejaron a los jugadores y enfocaron al banquillo: Tuchel permanecía sentado con gesto serio y la mirada al cielo, sin cantar, fiel a su postura.

  • Aunque nadie debe obligarlo a cantar el himno —ya que no siente pertenencia al país—, en el entorno deportivo se espera respeto hacia los símbolos nacionales.

    Por eso se cita a Roberto Martínez, quien aprendió rápido el himno “A Portuguesa” de Portugal y lo canta con entusiasmo pese a no ser portugués y tener solo un vínculo laboral con el país.

    Así, tanto quien se niega a cantar como quien exagera en su reacción reabren un debate que trasciende el fútbol y no parece tener fin. Ni siquiera la victoria por 4-2 libró a Tuchel de la polémica.

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