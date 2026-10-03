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¿Qué tiene que ver Jorge Mendes? La sorprendente respuesta de Hojlund sobre sus declaraciones acerca de Ronaldo

Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
R. Hoejlund
C. Ronaldo
Dinamarca
Portugal

La estrella danesa se desmarca de la crisis de Portugal

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA no pasó desapercibida. Con Ronaldo fuera de la convocatoria del seleccionador Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, jugador de Dinamarca, decidió celebrar imitando el famoso gesto del "siuuu" con el que se hizo célebre su estrella favorita.

A ello le siguió una situación polémica entre Hojlund y Jesus tras el pitido final, cuando el jugador le empujó, en una escena que pareció una broma con el técnico portugués, sobre todo porque este recibió lo que hizo el jugador con una sonrisa.

Eso fue antes de que se difundiera un mensaje atribuido a Hojlund después del partido, que parecía mostrar enfado por la postura del seleccionador portugués en su crisis con Ronaldo, aunque el jugador se encargó de desmentirlo posteriormente.


  • Supuesto comunicado: una respuesta contundente

    El supuesto comunicado decía: "Solo quería enviar un mensaje contundente a la selección portuguesa: si no valoran a Cristiano, hay mucha gente en todo el mundo a la que ha inspirado y que sigue siendo admiradora suya".

    Este mensaje fue presentado a través de la cuenta de los premios Globe Soccer —que se dice guarda una estrecha relación con el exagente de Ronaldo, Jorge Mendes— como una reacción de Hojlund a la crisis entre Ronaldo y Jesus, y se difundió rápidamente, según el diario The Sun.

    El periódico británico aseguró que Hojlund respondió con contundencia al mensaje falso, ya que escribió un comentario en la publicación de Globe Soccer: "Yo no dije esto".

    El mensaje llegó poco después de que Hojlund elogiara a Ronaldo durante la derrota de Dinamarca por 4-2 ante Portugal.

    Hojlund marcó el segundo gol de Dinamarca y le dio el empate 2-2, antes de atraer la atención por celebrar el tanto al estilo de la célebre forma de Ronaldo, y después Portugal añadió dos goles para quedarse con los tres puntos.

    Hojlund dijo más tarde sobre su celebración: "Solo quería dedicar mi gol a mi ídolo. Por muchas dificultades que esté atravesando Cristiano en esta etapa de su carrera, nunca será olvidado".

    Según The Sun, "Ronaldo mantiene una estrecha relación con Mendes pese a su separación en 2022".

    Mendes ganó el premio al agente del año de Globe Soccer en 13 ocasiones, mientras que Ronaldo obtuvo el premio al mejor jugador del año en seis ocasiones.

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  • La bomba de Cristiano Ronaldo

    Ronaldo comenzó el partido en el que Portugal venció a Gales por 1-0 antes de ser excluido de la victoria sobre Noruega y abandonar el terreno de juego enfadado, después de que el entrenador Jesus reconociera que no sería titular en el siguiente encuentro ante Dinamarca.

    Ronaldo se mostró visiblemente tenso en la línea de banda tras habérsele pedido que calentara durante aproximadamente media hora sin llegar a participar en el partido contra Noruega.

    Jesus insistió en que «él es quien toma las decisiones» y en que «las mismas reglas se aplican a todos los jugadores».

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    Después, Ronaldo escribió en Instagram: «Tras la rueda de prensa de la selección nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración».

    Y añadió: «En su debido momento, contaré a todo el pueblo portugués la verdad sobre los motivos que me llevaron a dejar la selección, a la que siempre me entregué. Ahora es momento de desear suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción».

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