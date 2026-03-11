¿Qué tal lo hemos hecho? El entrenador del Bayer Leverkusen se acerca al entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal después de que el equipo alemán marcara un gol a balón parado en un partido de la Liga de Campeones

Sin embargo, el miércoles fueron víctimas de esa eficacia, ya que el Leverkusen abrió el marcador en el minuto 46 con un cabezazo de Robert Andrich, mientras que Kai Havertz rescató el empate para el Arsenal con un penalti certero en el minuto 89.

Tras el primer gol del Leverkusen, las cámaras captaron al entrenador del Leverkusen, Hjulmand, hablando con el entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal en la banda, en lo que pareció ser un momento de orgullo para el técnico danés después de que su equipo marcara con éxito utilizando la fortaleza característica del Arsenal.