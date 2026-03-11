Getty/GOAL
¿Qué tal lo hemos hecho? El entrenador del Bayer Leverkusen se acerca al entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal después de que el equipo alemán marcara un gol a balón parado en un partido de la Liga de Campeones
La supremacía del Arsenal en las jugadas a balón parado
El Arsenal se ha consolidado como uno de los equipos más prolíficos de esta temporada en cuanto a goles marcados a balón parado. Los Gunners alcanzaron la cifra histórica de 16 goles de córner en la Premier League tras marcar dos tantos a balón parado en su victoria contra el Chelsea a principios de este mes, igualando el récord de más goles marcados de córner en una sola temporada de la Premier League.
Ganar al Arsenal en su propio terreno
Sin embargo, el miércoles fueron víctimas de esa eficacia, ya que el Leverkusen abrió el marcador en el minuto 46 con un cabezazo de Robert Andrich, mientras que Kai Havertz rescató el empate para el Arsenal con un penalti certero en el minuto 89.
Tras el primer gol del Leverkusen, las cámaras captaron al entrenador del Leverkusen, Hjulmand, hablando con el entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal en la banda, en lo que pareció ser un momento de orgullo para el técnico danés después de que su equipo marcara con éxito utilizando la fortaleza característica del Arsenal.
Ganar más allá de la belleza
La fortaleza del Arsenal en las jugadas a balón parado ha suscitado críticas por parte de muchos aficionados y expertos, y algunos afirman que su estilo de juego es «aburrido». Sin embargo, la estrella de los Gunners, Piero Hincapie, defendió su estrategia en la preparación del partido. «Prestamos atención a los detalles. Nuestra fortaleza en las jugadas a balón parado es conocida en toda Europa. Es el resultado del entrenamiento diario con nuestro entrenador de jugadas a balón parado, Nico Jover», afirmó Hincapie. Añadió: «Puede parecer molesto, pero los resultados demuestran que todos estamos ansiosos por marcar desde un córner o un tiro libre.
Lo más importante para mí es que tengamos éxito y no hagamos nada ilegal en el proceso. No siempre se puede ganar de forma bonita».
Todas las miradas puestas en el regreso de Emirates
El Arsenal se prepara ahora para recibir al Bayer Leverkusen en el partido de vuelta, que se disputará en el Emirates Stadium el 17 de marzo. Los Gunners esperan asegurarse su pase a cuartos de final, donde el ganador se enfrentará al Bodø/Glimt o al Sporting CP. El equipo de Mikel Arteta busca su primer título histórico en la competición, tras haber logrado su mejor resultado hasta la fecha al alcanzar la final en 2006.
