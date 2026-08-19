Rashford no tiene previsto exigir la camiseta con el número 10 de vuelta en el Manchester United por respeto a Matheus Cunha, según The Sun. Tras un periodo de 18 meses fuera, cedido en el Aston Villa y el Barcelona, se espera que el delantero inglés se haga con el ahora vacante dorsal 14 de Old Trafford, el mismo número que llevó durante su etapa en España.

Formado en la célebre cantera del Manchester United, Rashford debutó con el primer equipo del club en 2016. Después de años como una figura clave en Old Trafford, emprendió su primera cesión fuera del club al Aston Villa en febrero de 2025, antes de pasar toda la temporada siguiente cedido en el Barcelona.