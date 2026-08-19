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¿Qué será lo próximo para Marcus Rashford? La estrella del Manchester United toma una significativa decisión con el número 10 tras su regreso a Old Trafford
Una postura respetuosa sobre los dorsales del equipo
Rashford no tiene previsto exigir la camiseta con el número 10 de vuelta en el Manchester United por respeto a Matheus Cunha, según The Sun. Tras un periodo de 18 meses fuera, cedido en el Aston Villa y el Barcelona, se espera que el delantero inglés se haga con el ahora vacante dorsal 14 de Old Trafford, el mismo número que llevó durante su etapa en España.
Formado en la célebre cantera del Manchester United, Rashford debutó con el primer equipo del club en 2016. Después de años como una figura clave en Old Trafford, emprendió su primera cesión fuera del club al Aston Villa en febrero de 2025, antes de pasar toda la temporada siguiente cedido en el Barcelona.
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De vuelta al redil con Carrick
Rashford disputó su primer partido con el Manchester United desde diciembre de 2024 cuando saltó desde el banquillo en el minuto 60 de la derrota por 4-2 en pretemporada del pasado sábado ante el AC Milan en Polonia. Ese cameo le hizo perder la oportunidad de resarcirse ante el nuevo técnico del Milan, Ruben Amorim, el hombre que anteriormente lo había apartado de la plantilla del Manchester United. Rashford llevó el dorsal 9 durante el encuentro, aunque se entiende que ese no es su número oficial de plantilla para la próxima temporada.
Carrick ha confirmado que Rashford formará parte de la dinámica del primer equipo esta temporada. Sin embargo, el entrenador subrayó que el delantero, que anteriormente ganó dos FA Cups, dos EFL Cups, una UEFA Europa League y una FA Community Shield con el United, debe reconstruir la confianza tanto con el cuerpo técnico como con la afición si aspira a recuperar un puesto habitual en el once inicial.
Rooney lanza una seria advertencia
La leyenda del Manchester United Wayne Rooney se pronunció recientemente sobre la situación durante una aparición en el nuevo programa Stick to United, ofreciendo una valoración sincera sobre el regreso del delantero. «Es un caso muy extraño con Marcus porque sabemos que tiene capacidad, lo ha demostrado», comentó Rooney. «Para mí, ¿tiene hambre? ¿Quiere jugar para el Man Utd? Si quiere jugar para el Man Utd, lo primero que tiene que hacer... Yo he pasado por eso en 2010, cuando pedí irme del club, y llega un momento en el que tienes que reconstruirte».
El máximo goleador histórico del club subrayó que recuperar su estatus exigirá algo más que talento en bruto. «Tienes que construir una relación con la afición, y la forma más fácil de hacerlo es con trabajo duro y un lenguaje corporal positivo», añadió Rooney, subrayando el intenso escrutinio que rodea a Rashford antes de una campaña decisiva.
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El camino hacia la redención
La decisión de renunciar al dorsal 10 puede ser un pequeño gesto, pero transmite una nueva madurez de un jugador que en su día fue la cara del futuro del club. Recién terminada una impresionante cesión en el Barcelona, donde sumó 14 goles y 15 asistencias en 49 partidos entre todas las competiciones para ayudar a conquistar el título de La Liga, Rashford está demostrando que está preparado para ganarse su sitio desde cero. Mientras el Manchester United se prepara para arrancar su campaña de la Premier League a domicilio ante el Hull City el 22 de agosto, el delantero parece plenamente centrado en dejar que su fútbol hable por él.
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