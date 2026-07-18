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GFX Harry Kane Donald TrumpGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

«¿Qué sé yo?» - Donald Trump critica a Thomas Tuchel por poner a su «compañero de golf», Harry Kane, de «defensa» en la eliminación de Inglaterra del Mundial

H. Kane
Inglaterra
T. Tuchel
Inglaterra vs Argentina
Argentina
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la táctica de Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial ante Argentina. Trump cuestionó la decisión de colocar al capitán Harry Kane en una posición defensiva retrasada después de que los Tres Leones dejaran escapar una ventaja de 1-0 y perdieran 2-1 en Atlanta.

  • Tuchel se enfrenta a un crítico inesperado

    Tras la derrota de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial, las críticas a la táctica de Tuchel llegaron de una fuente inesperada: el presidente de EE. UU., Trump, cuestionó las decisiones del entrenador. Los Tres Leones parecían clasificados tras el gol de Anthony Gordon, pero el cambio de Tuchel a una defensa de cinco —que acabó siendo de seis— permitió a Argentina dominar el final. Lionel Messi asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y la Albiceleste ganó 2-1.

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  • TrumpGetty Images

    Trump cuestiona un error táctico

    Durante un acto en la Trump Tower con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump recordó su amistad con Kane tras una partida de golf y cuestionó la decisión táctica del entrenador.

    Trump dijo: «En Inglaterra tenéis a un gran jugador, con el que he jugado al golf. Lo sabéis, ¿verdad? Harry, que ha estado fantástico. Creo que quizá cometieron un error al convertirlo en un jugador defensivo.

    ¿Qué sé yo de fútbol? Se pusieron por delante en el marcador y cogieron a su mejor jugador para ponerlo en defensa. Hay que ser un poco más ofensivos, ¿no? Pero no voy a opinar al respecto. ¿Qué sé yo de entrenamiento? Fue algo inusual, pero Harry es un tipo estupendo, la verdad».

  • El entrenador rechaza las acusaciones sobre la defensa

    Tuchel restó importancia a los comentarios de Trump y defendió la defensa de su equipo y el papel del capitán. En la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto contra Francia, el seleccionador de Inglaterra insistió: «¿Vas a usar a Donald Trump como testigo? Solo preguntaba.

    ¿En qué momento Harry jugó demasiado retrasado? ¿A qué te refieres? ¿En los últimos 30 minutos? Bueno, defendimos en bloque bajo; eso se hace cuando defiendes así. No fuimos lo suficientemente activos, no pudimos salir de ese bloque, pero, si defiendes en bloque bajo, todos defienden en bloque bajo. Eso es lo que significan el espíritu de equipo, la unión y la mentalidad en fútbol.

    Defendemos como 10 y como 11, y si nos empujan atrás, Harry también retrocede. Eso hizo a ratos en la primera parte. La diferencia es que luego presionamos, salimos y encontramos la forma de salir de ese bloque. Lo hacemos juntos.

    «El espíritu, la unión y la mentalidad que hemos forjado en seis semanas y media son incuestionables. En los últimos 30 minutos fuimos demasiado pasivos, no controlamos el balón ni ganamos duelos. Ese es el siguiente paso que queremos dar y, desde ahí, seguiremos adelante».

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  • TuchelGetty Images

    El apoyo de la FA sigue siendo firme

    Inglaterra debe centrar rápidamente su atención en el difícil reto que le espera contra Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial, que se disputará el sábado. A pesar de la oleada de críticas tras su debacle en semifinales, ESPNinforma de que el puesto de Tuchel sigue estando totalmente asegurado, ya que el técnico cuenta con el respaldo total de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) para dirigir al equipo hasta la Eurocopa de 2028.

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