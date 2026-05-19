En el programa de Sky «Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk», Sammer usó, como siempre, un lenguaje contundente sobre el debate.
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«Que se vayan a casa los que lloran»: Matthias Sammer, sin pelos en la lengua, sobre el portero estrella de la selección alemana
Preguntado si le da pena Baumann, ahora relegado tras fracasar en su sueño de ser portero titular en el Mundial, el asesor del BVB, de 58 años, responde con claridad: «En absoluto», aclaró el campeón de Europa de 1996. «El deporte de competición no es solo miel, leche y chocolate. No solo tienen que abrir la boca, sino que se les paga muy bien por ello. El mejor tiene que jugar. No hay otra premisa».
Para Sammer, en la lucha por un título mundial no caben sentimentalismos ni destinos individuales. Y la idea de que un cambio de última hora pueda desmotivar al grupo no le hace ninguna gracia al nacido en Dresde.
- AFP
Sammer lo deja claro: «¡Que se lo queden en casa!»
Al contrario, pide coherencia radical: «Ahora se puede volver a decir: sí, el mejor —y eso debe encajar en el equipo—, y es posible que los demás compañeros se sientan tristes. Entonces yo digo: ¡que se queden en casa!».
Sammer añadió: «La sensibilidad está bien, pero quizá no para la competición. Que lloren y se vayan a casa. Quizá sea injusto, pero ¿quién dijo que la vida fuera justa? Uno. Dos: ¿por ser injusto ya no rindo? Me parto de risa».
Sammer considera acertada la convocatoria de Neuer
Sammer defiende la decisión de Nagelsmann de llevar a Neuer, recién recuperado, como portero titular al Mundial. A pesar de sus problemas en la pantorrilla, lo considera el salvavidas deportivo de Alemania.
«Es la decisión correcta», resumió Sammer. «Ahora se puede decir con franqueza: no, eso no lo queremos. Pero, perdón: ¿estamos en una excursión de fin de curso o en el deporte de alto rendimiento? El objetivo debe ser contar con el mejor portero en este momento. Y Neuer es el mejor portero alemán que tenemos».
También exige responsabilidad al grupo y pide mentalidad, no excusas: quien use el tema del portero como justificación para un fracaso en el Mundial no tiene lugar en el alto rendimiento.
«Si un tema de personal nos hace fracasar, todos, incluidos los expertos, podemos irnos a casa. Si un jugador no acepta la decisión, debe ir al seleccionador y decirle: “No la acepto, estoy deprimido, déjeme en casa”».