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Oliver Maywurm

Traducido por

«Que se vaya y ya está»: Max Eberl, director deportivo del Bayern, no comprende la ira del Real Madrid

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
E. Camavinga

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, no entiende las protestas del Real Madrid por la expulsión de Eduardo Camavinga.

El árbitro Slavko Vincic expulsó a Camavinga con doble amarilla en el minuto 86 del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado el miércoles por la noche con el marcador 3-2 a favor del Real Madrid. En un primer momento pareció que el esloveno no se había dado cuenta de que el centrocampista ya había sido amonestado y solo iba a mostrarle una nueva amarilla. Al percatarse unos segundos después de que el francés ya contaba con una amarilla, el árbitro le mostró la segunda y, por tanto, la roja.

«Si no lo sabía, fue solo amarilla, porque en ese momento quería mostrársela», afirmó Eberl en DAZN. «Si no se la mostró porque creía que ya tenía una... Pero así: amarilla pura».


  • Vincic pitó una falta de Camavinga sobre Harry Kane en el campo del Bayern. El francés se llevó el balón para evitar que el FCB lanzara rápido la falta. El árbitro le mostró la amarilla y, al ser la segunda, lo expulsó.

    «Un poco puntilloso», comentó el comentarista de DAZN Jan Platte, mientras el experto Sami Khedira apuntó: «Pero porque él (Vincic) no lo tenía en el punto de mira». Luego criticó con claridad la expulsión: «No puede ser que un árbitro influya así en este partido y, posiblemente, lo decida».

    La expulsión indignó al Real Madrid; con uno menos, perdió 3-4 y quedó eliminado. El director general del Bayern, Eberl, restó importancia al incidente y criticó la conducta de Camavinga: «Ya había tocado el balón con la mano dos veces antes. ¡Debería haberlo dejado en el suelo y haberse alejado!».

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    El Real Madrid se benefició de las decisiones arbitrales en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich.

    Al final del partido, los madridistas se abalanzaron sobre Vincic protestando airadamente; Arda Güler, autor de dos goles, vio además la tarjeta roja por sus comentarios al árbitro. «El árbitro ha destrozado el partido», se quejó después el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. «Es una decisión que nadie entiende. ¿Cómo se puede expulsar a un jugador por algo así en un partido como este? Es inexplicable, injusto. ¡Nos duele mucho!».

    Sin embargo, los blancos también se beneficiaron de dos decisiones arbitrales dudosas: a los 30 minutos, Vincic pitó un tiro libre inexistente sobre Brahim Díaz que Güler transformó en el 2-1. El austriaco apenas rozó al marroquí, nada que justifique un falta.

    Además, el tercer tanto madridista, justo antes del descanso, llegó tras una entrada de Antonio Rüdiger sobre Josip Stanisic que parecía falta clara. «Ve que voy hacia él y se lanza. Antes se dejaba seguir el juego y, si se perdía el balón, se pitaba falta. Quizá el árbitro se olvidó de esa regla, no lo sé», se quejó Stanisic tras el partido. El juego continuó y Kylian Mbappé marcó el 3-2 provisional para los españoles. El entrenador del FCB, Vincent Kompany, vio la tarjeta amarilla por protestar y, por lo tanto, estará sancionado para el partido de ida de las semifinales contra el París Saint-Germain.

  • El Real Madrid queda eliminado ante el FC Bayern: ¿tendrá que marcharse Álvaro Arbeloa?

    Tras ganar 2-1 en la ida, el Bayern disputó un vibrante duelo en Múnich. El campeón alemán, por medio de Aleksandar Pavlovic, respondió rápido al temprano gol de Güler, surgido de un erróneo pase del portero del FCB, Manuel Neuer. Al 1-2 de Güler de tiro libre le siguió poco después el nuevo empate de Harry Kane, y la espectacular primera parte terminó con el gol de Mbappé que dejó el marcador al descanso.

    En la segunda parte el ritmo bajó, pero todos intuían que el siguiente gol sería decisivo. Tres minutos después de la roja a Camavinga, Luis Díaz igualó 3-3. El Madrid buscó la prórroga, pero en la última jugada Michael Olise marcó el 4-3 definitivo.

    En el Real Madrid, el entrenador Arbeloa podría ser destituido tras el partido; según The Athletic, su salida se confirmaría como máximo en verano. Como sucesor suena Didier Deschamps, quien dejará la selección francesa tras el Mundial.

    Es poco probable que el Real conquiste algún título este curso: fue eliminado en Copa del Rey por el Albacete de Segunda y, en LaLiga, el Barcelona le saca nueve puntos a siete jornadas del final. Incluso podría darse el escenario de que el Barça celebre el título en el Clásico del Camp Nou a principios de mayo.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    El FC Bayern de Múnich sigue soñando con el triplete

    Bayern Munich podría asegurar matemáticamente el título de la Bundesliga este domingo ante el VfB Stuttgart.

    Además, el sueño del triplete sigue vivo: la próxima semana jugará la semifinal de la Copa DFB en Leverkusen. La ida de ‘Champions’ será el 28 de abril en París y la vuelta ocho días después en el Allianz Arena.


  • Resumen de las semifinales de la Liga de Campeones

    Fecha

    Partido

    Martes, 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern de Múnich

    Miércoles 29 de abril

    Atlético de Madrid vs. Arsenal

    Martes 5 de mayo

    Arsenal vs. Atlético de Madrid

    Miércoles 6 de mayo

    Bayern de Múnich vs. París Saint-Germain

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