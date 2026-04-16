«Que se vaya y ya está»: Max Eberl, director deportivo del Bayern, no comprende la ira del Real Madrid

El árbitro Slavko Vincic expulsó a Camavinga con doble amarilla en el minuto 86 del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado el miércoles por la noche con el marcador 3-2 a favor del Real Madrid. En un primer momento pareció que el esloveno no se había dado cuenta de que el centrocampista ya había sido amonestado y solo iba a mostrarle una nueva amarilla. Al percatarse unos segundos después de que el francés ya contaba con una amarilla, el árbitro le mostró la segunda y, por tanto, la roja.

«Si no lo sabía, fue solo amarilla, porque en ese momento quería mostrársela», afirmó Eberl en DAZN. «Si no se la mostró porque creía que ya tenía una... Pero así: amarilla pura».



